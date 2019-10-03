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توك شو

أستاذ إعلام: هناك حالة من التربص بالشأن المصري ونشر الأكاذيب

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 05:47 م
محمود علم الدين الأستاذ
محمود علم الدين الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة
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قسم التوك شو
قال محمود علم الدين الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة إن هناك حالة من التربص بالشأن المصري وتصدير الصورة السلبية دون الرجوع إلي المصدر.

وأوضح علم الدين خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" أن هذا يعتبر سقوطا مهنيا ولم يلتزم أصحابه بالمصداقية ولا الدقة أو الإسناد إلى مصدر معلوم وهذا ما يخالف القواعد الصحفية والإعلامية.

وأكد محمود علم الدين عدم إعمال للقيم المهنية والأخلاقية التي يطالبون بها من حين لآخر، مشيرًا الى انه يجب تصحيح الخطأ بالتحديد مع هذه الجريدة ولا نفتعل المعارك مع وسائل الإعلام.

وأشار إلى أن هناك تربصا و استغلال زاوية في الخبر ممكن ان تحدث وقيعة بين الشعبين أو الحكومتين، مؤكدًا ان هذا تضليل إعلامي مقصود الغرض منه تحويل انتباه المواطن المصري وإقناعهم بموقف معين ووضع صورة غير حقيقية وكاذبة لهم .
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