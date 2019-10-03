Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ياسمين رئيس تكشف كواليس فيلم لص بغداد

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 08:14 م
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
Advertisements
قسم الفن
كشفت الفنانة ياسمين رئيس كواليس فيلم "لص بغداد" ونشرت صورة برفقة محمد عبد الرحمن وفتحي عبد الوهاب في خاصية "أستوري" على حسابها الشخصي عبر موقع "انستجرام" معلقة عليها "كواليس لص بغداد".

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، وفتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجي فيلمز.

يذكر ان ياسمين رئيس شاركت في مسرحية الملك لير" بطولة يحيى الفخراني، ورانيا فريد شوقي، وريهام عبد الغفور، ونهى عابدين، ومحمد فراج، وعباس أبو الحسن، ومن إنتاج مجدي الهواري وإخراج تامر كرم.
ياسمين رئيس تكشف كواليس فيلم لص بغداد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد .. ياسمين رئيس ومحمد إمام فى كواليس لص بغداد

الأحد.. محمد عادل إمام يستأنف تصوير فيلم لص بغداد

فتحي عبد الوهاب يشوق الجمهور لفيلم لص بغداد

فريق عمل فيلم "لص بغداد" في إجازة

محمد عادل إمام بعد 20 ساعة تصوير.. شاهد

شاهد.. ياسمين رئيس وفيديو من تصويرها لـ فيلم لص بغداد

ترشيحاتنا

قرار جديد من فايلر بشأن مباراة الأهلي وأسوان

الرئيس السيسي يصدر القانون الخاص بالمحال العامة

تفاصيل.. دليل براءة الزمالك فى أزمة مباراة جينراسيون فوت السنغالي

مستبعدو قائمة الزمالك من مواجهة المقاصة ..مفاجآت مدوية

25 قرشا بداية من غدا .. انخفاض أسعار البنزين 80 و 92 و 95 .. التفاصيل

الشهادات الادخارية.. أول تحرك من البرلمان بشأن تثبيت سعر الفائدة لأصحاب المعاشات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 منافع لا تتوقعها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول فص ثوم على الريق

شاهد.. حسني عبد ربه يحتفل بعقد قرانه وسط الأصدقاء والأقارب

فوائد البلح الأسود.. 10 منافع لا تتخيلها