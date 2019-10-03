بمشاركة 26 طالبة من جامعة القاهرة.. سفارة سنغافورة تختتم برنامج هي تقود

اختتمت سفارة سنغافورة برنامج إعداد السيدات للقيادة "هي تقود"، والذي استمر لمدة ثمانية أشهر بسرعة كبيرة وشارك فيه 26 طالبة مصرية من جامعة القاهرة.



خلال البرنامج، شاركت الطالبات في العديد من الدورات التدريبية التي هدفت لتوسيع مهارات التواصل والقيادة وزيادة شعور الثقة بالنفس لديهن، وكذلك لجعلهن على استعداد لقبول التحدي ليكون قادة في مجال العمل.



كما تم أيضًا ترتيب تدريبات فردية لكل طالبة للاستفادة من الخبرات الحياتية والنصائح التي يوجهها لها المرشد الذي يقوم بتدريبها على أدوار القيادة.



كما وجهت السفارة في بيانها الصحفي اليوم الشكر للمرشدين المعينين الذين شاركوا في البرنامج ، وهم علي الشلقاني ، الشريك الرئيسي في مكتب الشلقاني للمحاماة و ثريا بهجت، سيدة الأعمال الاجتماعية على الوقت والمجهود اللذين خصصوهما للبرنامج.



وتمنت السفارة أن يكون قد استفاد جميع المشاركين في البرنامج التدريبي، متطلعة لدورة جديدة من البرنامج بالتعاون مع كلا من سفارة أستراليا بمصر ، وسفارة نيوزيلاندا بالقاهرة، وسفارة كندا بالقاهرة،وسفارة المملكة المتحدة بمصر ، وسفارة إندونيسيا بالقاهرة.