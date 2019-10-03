Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بمشاركة 26 طالبة من جامعة القاهرة.. سفارة سنغافورة تختتم برنامج هي تقود

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 05:51 م
جانب من المشاركات
جانب من المشاركات في البرنامج
Advertisements
محمود نوفل
اختتمت سفارة سنغافورة برنامج إعداد السيدات للقيادة "هي تقود"، والذي استمر لمدة ثمانية أشهر بسرعة كبيرة وشارك فيه 26 طالبة مصرية من جامعة القاهرة.

خلال البرنامج، شاركت الطالبات في العديد من الدورات التدريبية التي هدفت لتوسيع مهارات التواصل والقيادة وزيادة شعور الثقة بالنفس لديهن، وكذلك لجعلهن على استعداد لقبول التحدي ليكون قادة في مجال العمل.

كما تم أيضًا ترتيب تدريبات فردية لكل طالبة للاستفادة من الخبرات الحياتية والنصائح التي يوجهها لها المرشد الذي يقوم بتدريبها على أدوار القيادة.

كما وجهت السفارة في بيانها الصحفي اليوم الشكر للمرشدين المعينين الذين شاركوا في البرنامج ، وهم علي الشلقاني ، الشريك الرئيسي في مكتب الشلقاني للمحاماة و ثريا بهجت، سيدة الأعمال الاجتماعية على الوقت والمجهود اللذين خصصوهما للبرنامج.

وتمنت السفارة أن يكون قد استفاد جميع المشاركين في البرنامج التدريبي، متطلعة لدورة جديدة من البرنامج بالتعاون مع كلا من سفارة أستراليا بمصر ، وسفارة نيوزيلاندا بالقاهرة، وسفارة كندا بالقاهرة،وسفارة المملكة المتحدة بمصر ، وسفارة إندونيسيا بالقاهرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السفير البريطاني: مستقبل مصر يكمن في الشباب

الرئيس السيسي يهنئ رئيسة سنغافورة بالعيد القومي

سيلفيا نبيل تشارك في الجلسة الختامية لـبرنامج «هي تقود»

ترشيحاتنا

سارة الطباخ فى ضيافة صدى البلد ..صور

الكاف في ورطة.. الزمالك وجينيراسيون قيد الانتظار والوداد يترقب.. والترجي يخشى الإعادة

عاجل.. موقف رؤساء أركان دول الخليج من إجراءات السعودية للدفاع عن أراضيها

الشهادات الادخارية.. أول تحرك من البرلمان بشأن تثبيت سعر الفائدة لأصحاب المعاشات

تقاضت ثمن سيارة للمشاركة.. ممثلة كويتية تصدم جمهور مقالب رامز جلال: كله بالاتفاق

بملاءة سرير.. طفل بالإعدادي يخنق شقيقته في ميدان الجيزة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة التضامن تكرم المنتخب المصري للأولمبياد الخاص أصحاب ذهبية الهند.. صور

سارة الطباخ فى ضيافة صدى البلد ..صور

الكيلو بـ 60 جنيها.. مبادرات الخير في قنا تزلزل عرش اللحوم