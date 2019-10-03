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برلمان

الفلاح مظلوم.. نائب يطالب بتطبيق تجربة كولومبيا في تسويق المنتجات الزراعية

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 11:27 م
الفلاح
الفلاح
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معتز الخصوصى
قال النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن هناك الكثير من المشكلات التي يعاني منها الفلاح المصري، يأتي على رأسها غياب نظام تسويق مناسب للمنتجات الزراعية وترك السوق لهوى التجار والوسطاء الذين يظلمون الفلاح والمستهلك مرة، وبالتالى فإن المواطن يذهب ضحية لغياب التسويق الجيد.

وأكد خالد مشهور فى بيان صحفى له أن الفلاحين، وهم واحد من أهم القطاعات المنتجة التى تعانى ظلما فى مصر ومع ذلك يتحملون ويصمدون من أجل مساندة الدولة، لكن لا يجب إغفال حقوقهم والضغط عليهم أكثر من اللازم، موضحًا أن مشكلة الفلاحين مع الوسطاء تتمثل في أنهم يشترون محاصيلهم مقابل سعر اقل من سعر السوق.

وأضاف أن الفلاحين مضطرون للبيع بالسعر الذى يفرضه الوسيط، أو ترك المحصول ليتعفن في الأرض، وبالتالي نحن أمام معادلة مختلة، الفلاحون يبيعون بأسعار متدنية، والمستهلكون يشترون بأسعار مضاعفة، وملايين الأطنان من الخضار والفاكهة تضيع وتتحلل بلا عائد بينما تمثل ثروة.

وأشار النائب إلى أن الحل في تقليل عدد الحلقات الوسيطة لتضييق الفجوة بين سعر المنتج الزراعي بمكان إنتاجه وسعره حتى وصوله للمستهلك، مؤكدا أن الاستفادة من التجربة الكولومبية في هذا الشأن سيكون لها أبلغ الأثر على الفلاحين والمستهلكين على حد سواء، موضحًا أن التجربة تعتمد على منصة تسويقية على شبكة الإنترنت تتيح للمزارعين الكولومبيين تقديم منتجاتهم مباشرة للمستهلكين، مما يتيح لهم التفاوض، ليس فقط على السعر ولكن أيضًا على طرق الدفع والتسليم، وهو ما يحقق العدالة اللازمة للفلاح وللمستهلك.
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