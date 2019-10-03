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منوعات

لـ ميسوري الحال.. أوبر تطلق رحلات هليكوبتر بـ 3200 جنيه

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 05:50 م
أوبر هليكوبتر
أوبر هليكوبتر
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رويترز
تتجه شركة أوبر للنقل التشاركي للتحليق في الجو بمدينة نيويورك الأمريكية، حيث سيتمكن المستخدمون من ميسوري الحال قريبا من حجز رحلات بطائرات هليكوبتر إلى مطار جون إف. كنيدي عبر تطبيقات الشركة.

وأعلنت أوبر عن خدمة (أوبر كوبتر) اليوم الخميس، وقالت إن الرحلات من مانهاتن السفلى وإليها ستصبح متاحة لجميع مستخدمي أوبر اعتبارا من الثالث من أكتوبر. وكانت الشركة قد أتاحت الخدمة لمستخدميها المميزين من أعضاء برنامج (بريميم) في يونيو.

وتستغرق الرحلة حوالي ثماني دقائق وتتراوح تكلفتها بين 200 و225 دولارا للشخص الواحد وتشمل التوصيل بسيارة إلى الطائرة الهليكوبتر في رحلة الذهاب إلى مطار جون إف. كنيدي والعودة منه.

ويستطيع الركاب اصطحاب حقيبة سفر صغيرة ويتعين أن يشاهدوا مقطع فيديو عن إجراءات السلامة قبل الإقلاع على غرار المقاطع التي تبث على الطائرات التجارية.

وتسير شركة هيليفلايت شيرز الرحلات وهي شركة مرخصة وتقترب أسعار خدمة أوبر من أسعار منافسيها الذين يوفرون رحلات من المطار وإليه.

وتقول أوبر إن الهدف هو تقليص أوقات السفر لكن حين جربت رويترز خدمة (أوبر كوبتر) أمس الأربعاء استغرقت الرحلة من مكتبها في منطقة ميدتاون في مدينة نيويورك إلى المطار 70 دقيقة وشمل ذلك ركوب مترو الأنفاق إلى وسط المدينة وركوب سيارتين لأوبر من وإلى الهليكوبتر. ويساوي هذا تقريبا نفس الزمن الذي كانت ستقطع فيه سيارة أجرة هذه المسافة في زحام مروري متوسط.

وقالت متحدثة باسم أوبر اليوم الخميس إن الرحلة لا تعبر عن الواقع عند طرح الخدمة على المستوى التجاري لكن تأجير الطائرات الهليكوبتر لا يظهر كأحد الخيارات عبر تطبيق أوبر سوى للعملاء المتواجدين في نطاق منطقة مانهاتن السفلى.
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