قبل انطلاقها بـ ساعتين .. آخر تطورات بث مباراة الزمالك والمقاصة

اقتربت أزمة أزمة عدم إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة أمام الزمالك المقرر إقامتها غدا " الجمعة " بملعب السلام فى إطار لقاءات الجولة الثانية من منافسات الدورى الممتاز، من الحل بعد بدء المفاوضات حول المستحقات المتأخرة للمقاصة لدى الشركة الراعية خلال الساعات الماضية.



وأصبح هناك إتجاها قويا داخل مجلس إدارة نادى المقاصة بالسماح بإذاعة مباراة اليوم أمام الزمالك المقرر إقامتها فى تمام الساعة الثامنة مساء خاصة بعد تلقى وعود قوية من جانب الشركة الراعية بالحصول على كافة المستحقات المتأخرة .



وكان مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام طالب بالحصول على مستحقاته المتأخرة لدى الشركة الراعية من الموسم الماضى من أجل التراجع عن قرار عدم إذاعة مباراة الفريق أمام الزمالك المقرر إقامتها اليوم بملعب السلام فى إطار لقاءات الجولة الثانية من منافسات الدورى الممتاز.



وطالب مسئولو المقاصة بضرورة حسم ملف المستحقات المتأخرة لدى الشركة الراعية قبل مباراة الزمالك من أجل إذاعتها .



وقال مصدر بالمقاصة فى تصريحات "صدى البلد " إن ناديه له مستحقات كبيرة لدى الشركة الراعية ويجب تسديدها من أجل مساعدة الفريق فى الترتيب للمرحلة المقبلة مشيرا إلى أنه فى حال سداد مستحقات المقاصة سيتم إذاعة المباراة بشكل طبيعى.



وأوضح أن فريقه له مستحقاته متأخرة كبيرة لدي الشركة الراعية من الموسم الماضي، ولم يحصل النادي علي أي جزء من مستحقات الموسم الجديد.