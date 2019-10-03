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حوادث

بعد إصابة ضابط ومخبر.. أمن الجيزة والعمليات الخاصة تداهم كفر قنديل

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 05:57 م
مديرية أمن الجيزة
مديرية أمن الجيزة
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ندي حمودة - أحمد مهدي
وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، حملة أمنية مكبرة بالاشتراك مع قطاعي الأمن العام والأمن المركزي، ووحدات العمليات الخاصة استهدفت منطقة كفر قنديل.

وأسفرت الحملة عن ضبط بندقية آلية عيار 7,62×39مم، وبندقيتين خرطوش مختلفة الأعيرة، و3 فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 مم، وفرد روسي عيار 7,62 × 39 مم، و10 طلقات مختلفة الأعيرة.

كما تم ضبط قضيتين اتجار بمواد مخدرة بإجمالي وزن 200 جرام من جوهر الحشيش المخدر – 2,5 كجم من نبات البانجو المخدر، وتم تنفيذ عدد 145 حكما قضائيا "9 جناية، و23 مستأنف، و81 جزئي، و21 غرامة، و11 مخالفة، وتم تنفيذ قرارين صادرين من الإدارة الهندسية لمركز ومدينة أطفيح بإزالة منزل كل من محمد سيد شمس الدين "والد المتهم الثاني" في حادث إطلاق النيران على مأمورية المخدرات من أيام، وعلي كامل علي جنيدي "خال المتهم الثاني في ذات الواقعة".

كانت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة وتحقيقات النيابة العامة كشفت الملابسات الكاملة لإصابة ضابط شرطة ومخبر في مأمورية لضبط تاجري مخدرات بمدينة أطفيح.

وكشفت التحريات بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث أنه عقب خروج مأمورية من مركز شرطة أطفيح لتنفيذ أمر النيابة العامة بضبط وإحضار متهمين بالاتجار في المخدرات بادر أحد المتهمين بإطلاق أعيرة نارية صوب قوة الشرطة ما أدى لإصابة ضابط ومخبر.

وشرحت التحريات أن القوة تمكنت من ضبط أحد المتهمين بينما تمكن مطلق النيران من الهرب وسط الزراعات.

وكشفت تحقيقات النيابة أن الضابط معاون مباحث أطفيح أصيب بتهتك بالذراع الأيمن مع الكتف ورش خرطوش بالسمانة والمخبر بتهتك بعضلة الكتف.
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