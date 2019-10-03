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اقتصاد

انفوجراف.. 30 صورة ترصد أهم ملامح مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 05:55 م
مشروع قانون البنك
مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
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محمد يحيى
يستعرض موقع صدى البلد أهم ملامح مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى إضافة إلى أهم مبادئ مشروع القانون وهي:

تعزيز الاستقلال الفني والمالي والإداري للبنك المركزي والعمل على منع تضارب المصالح وتكريس مبادئ الشفافية والإفصاح والمساواة وتعزيز الشمول المالي وتدعيم السلطات الرقابية بالبنك المركزي وتطوير وتحديث الجهاز المصرفي وتدعيم قدراته.
انفوجراف.. 30 صورة ترصد أهم ملامح مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
انفوجراف.. 30 صورة ترصد أهم ملامح مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
انفوجراف.. 30 صورة ترصد أهم ملامح مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
انفوجراف.. 30 صورة ترصد أهم ملامح مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
انفوجراف.. 30 صورة ترصد أهم ملامح مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
انفوجراف.. 30 صورة ترصد أهم ملامح مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
انفوجراف.. 30 صورة ترصد أهم ملامح مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
انفوجراف.. 30 صورة ترصد أهم ملامح مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
انفوجراف.. 30 صورة ترصد أهم ملامح مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
انفوجراف.. 30 صورة ترصد أهم ملامح مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
انفوجراف.. 30 صورة ترصد أهم ملامح مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
انفوجراف.. 30 صورة ترصد أهم ملامح مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
انفوجراف.. 30 صورة ترصد أهم ملامح مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
انفوجراف.. 30 صورة ترصد أهم ملامح مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
انفوجراف.. 30 صورة ترصد أهم ملامح مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
انفوجراف.. 30 صورة ترصد أهم ملامح مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
انفوجراف.. 30 صورة ترصد أهم ملامح مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
انفوجراف.. 30 صورة ترصد أهم ملامح مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
انفوجراف.. 30 صورة ترصد أهم ملامح مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
انفوجراف.. 30 صورة ترصد أهم ملامح مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
انفوجراف.. 30 صورة ترصد أهم ملامح مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
انفوجراف.. 30 صورة ترصد أهم ملامح مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
انفوجراف.. 30 صورة ترصد أهم ملامح مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
انفوجراف.. 30 صورة ترصد أهم ملامح مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
انفوجراف.. 30 صورة ترصد أهم ملامح مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
انفوجراف.. 30 صورة ترصد أهم ملامح مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
انفوجراف.. 30 صورة ترصد أهم ملامح مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
انفوجراف.. 30 صورة ترصد أهم ملامح مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
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