قرار جديد من الخارجية الإيرانية بسبب مظاهرات العراق

طالبت وزارة الخارجية الإيرانية من رعاياها عدم السفر إلى العراق، بسبب التظاهرات التي يشهدها منذ أيام، لحين عودة الهدوء.



وقالت الخارجية الإيرانية في بيان لها: "لدينا ثقة بأن الحكومة العراقية ستعمل مع الأحزاب والمرجعيات على تهدئة الأوضاع".



وحثت الوزارة المواطنين على تأخير زيارتهم إلى العراق حتى تستقر الظروف هناك.



وأغلقت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، معبري خسروي وجذابة الحدوديين مع العراق، بسبب تطور الأوضاع الأمنية.



وصرح قائد حرس الحدود الإيرانية قاسم رضائي، أنه "تم إغلاق منفذي خسروي وجذابة الحدوديين مع العراق منذ أمس لدواع أمنية".



