بشرى سارة.. 8462 بطاقة تكافل وكرامة للأولى بالرعاية بالشرقية

أكد الدكتور "ممدوح غراب" محافظ الشرقية انه في إطار اهتمام الدولة بتوفير الأمان الاجتماعي من خلال تنفيذ الأنشطة والبرامج التنموية والاستراتيجيات الخاصة بالحماية الاجتماعية ، وتنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحت شعار "حياة كريمة" لرفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط و تحقيق التنمية الشاملة، فقد تم صرف 8462 بطاقة برنامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" مقسمة إلي عدد 473 بطاقة تكافل وعدد 7989 بطاقة كرامة وذلك على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين من أبناء المحافظة بجميع إدارات الشئون الاجتماعية بنطاق دائرة المحافظة .



وشدد المحافظ علي ضرورة الانتهاء من إجراء جميع البحوث الاجتماعية اللازمة للمتقدمين للبرنامج وذلك ضمانًا لوصول المساعدات المالية لمستحقيها من الفئات الفقيرة وذوي الإعاقة .



أكد محافظ الشرقية أن برنامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة يولي اهتمامًا كبيرًا بالفئات الضعيفة والتي تعاني من الفقر كـ المرأة المعيلة و الأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بعد إجراء البحوث والفحوصات الطبية اللازمة لتحديد مدى قدرتهم علي العمل من عدمه ومساعدتهم على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة وتوفير حياة كريمة لهم.



ومن جانبه أوضح محمد كمال الدين حجاجي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية أنه تنفيذًا لتعليمات وزيرة التضامن الاجتماعي و تحت رعاية محافظ الشرقية سيتم البدء في توزيع عدد 8462 بطاقة برنامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" مقسمة إلي عدد 473 بطاقة تكافل وعدد 7989 بطاقة كرامة وذلك على الأسر الأولي بالرعاية والمستحقين من أبناء المحافظة، وذلك بعد الانتهاء من تحديث قواعد البيانات و إجراء البحوث الاجتماعية اللازمة للتأكد من الحالات المتقدمة وضمان وصوله المساعدات المالية لمستحقيها ، مشيرًا إلى أن البرنامج يشترط أن تكون الأسر أو الأفراد المتقدمة للحصول علي المستحقات المالية من الفقراء و الأسر الأكثر احتياجًا والتأكد من عدم حصولهم علي أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان اجتماعي شهرية.