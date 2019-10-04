هل يجوز الاعتمار عن رسول الله

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه خلال فتوى مذاعة عبر موقع اليوتيوب، مضمونة (هل يجوز ان أعتمر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟).



وأوضح وسام، قائلاً: إن العمرة إنما تكون عن من لم يؤدها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أدى العمرة عن نفسه.



وأشار الى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له فى كل فعل يفعله المسلم ثواب لأنه هو الهادى لقوله تعالى {وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ}.



وتابع: أنه يجوز ويشرع أن يعتمر المسلم عن نفسه ثم يهب ثواب العمرة لحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن شاء من الوالدين والجدات ولغيرهم.