محافظ الوادي الجديد يطلق أسماء المحافظين السابقين على الشوارع



الجدير بالذكر أن المحافظة في عيدها القومي التاسع والخمسين كرمت عددا من المحافظين السابقين الذين توفاهم الله بإطلاق أسمائهم علي شوارع وطرق المحافظة وذلك تخليدا لذكراهم الطيبة وتقديرا لجهودهم وعطائهم خلال فترة عملهم بالمحافظة .



دشن اليوم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد المبادرة التي أطلقها لتسمية شوارع المحافظة بأسماء المحافظين السابقين وذلك تقديرا لجهودهم المبذولة والمخلصة في رحلة عطائهم خلال فترة عملهم بالمحافظة.جاء ذلك خلال احتفالات المحافظة اليوم الخميس بعيدها الستين بمشاركة عدد من المحافظين السابقين وذوي المحافظين الراحلين.