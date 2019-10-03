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توك شو

القوى العاملة: ملتقيات التوظيف ساهمت بشكل كبير في خفض نسبة البطالة

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 06:40 م
ملتقيات للتوظيف
ملتقيات للتوظيف
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قسم التوك شو
قال وزير القوي العاملة إن الدولة المصرية تعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين والوزارة تنفذ خططا لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف وزير القوي العاملة خلال برنامج "حديث المساء" المُذاع على قناة "ام بي سي مصر " أن خطة التنمية المستدامة تمثل انخفاضا سنويا لا يقل عن 1.5 في أرقام البطالة موضحًا أن الدولة المصرية استطاعت التصدي لأزمة البطالة ووضع خطة تنفيذ في 2014 و انخفضت من 14% إلى 7%.

وأكد وزير القوي العاملة إلى أن حجم المشروعات القومية التي أقيمت في مصر خلال السنوات الأخيرة لها تأثير كبير في فتح مجالات وإعادة وتشغيل العمالة مرة أخرى.

وأوضح أن الوزارة بدأت تنظيم ملتقيات للتوظيف منذ 2016 وساهمت بشكل كبير في خفض نسبة البطالة و العمل مع فكر الشباب ويجب أن يكون هناك حوار متواصل بينهم.
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