بعد قرار إعادة تسعير الغاز للصناعة الوطنية.. خبير عقاري: توقعات بخفض أسعار العقارات 20%.. شعبة السيراميك: خطوة إيجابية لحل بعض المعوقات.. الجارحي: القرار يساعد في فض الاشتباك بالقطاع

بعد قرار إعادة تسعير الغاز..



خبير عقاري:

خفض أسعار العقارات بنسبة 20% بعد قرار إعادة تسعير الغاز

شعبة السيراميك:

خطوة إيجابية لحل معوقات القطاع

الجارحي: