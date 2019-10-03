بعد قرار إعادة تسعير الغاز للصناعة الوطنية.. خبير عقاري: توقعات بخفض أسعار العقارات 20%.. شعبة السيراميك: خطوة إيجابية لحل بعض المعوقات.. الجارحي: القرار يساعد في فض الاشتباك بالقطاع

بعد قرار إعادة تسعير الغاز..
خبير عقاري:
خبير عقاري:
خفض أسعار العقارات بنسبة 20% بعد قرار إعادة تسعير الغاز
شعبة السيراميك:
شعبة السيراميك:
خطوة إيجابية لحل معوقات القطاع
الجارحي:
الجارحي:
يساعد في فض الاشتباك بين مصانع الدرفلة والمتكاملة حول رسوم البليت
استعرض صدى البلد آراء الخبراء ورجال أعمال ومستثمرين حول قرار الحكومة بشأن خفض أسعار الغاز لبعض الصناعات المحلية دعما لهذه للصناعة الوطنية.. الذين رحبوا بالقرار متوقعين آثارا إيجابية على السوق جراء القرار.
قال المهندس شريف عفيفي رئيس شعبة السيراميك فى اتحاد الصناعات، ان قرار مجلس الوزراء لاعادة تسعير الغاز للمصانع ، استجابة لمطالبنا ، وكنا نسعى لتنفيذه خلال الفترة الماضية ، حتى يتسنى لنا خفض التكلفة الانتاجية ، والتى ستؤثر على السعر المنتج النهائي.
وأضاف عفيفى فى تصريحات لــ " صدى البلد " ان القرار سيمنح الصادرات المصرية من السيراميك ميزة تنافسية فى الخارج ، حيث ان زيادة التكلفة الإنتاجية كان يمنع الصادرات المصرية من المنافسة مع نظرائها من المنتجات المثيلة بالخارج.
ولفت عفيفي إلى إن القرار يعتبر خطوة لحل معوقات صناعة السيراميك ، ويعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح نحو المزيد من الإصلاحات الاقتصادية التى نأمل بتحقيقها وليس الوقوف على ما تم من إصلاحات خلال السنوات الماضية.
وأضاف: أن الشركات تحتاج أيضا لخفض أسعار الكهرباء وخفض تكاليف التمويل، حتى تتمكن من المنافسة بشكل حقيقي.
توقع الخبير العقاري عمرو البهي رئيس مجموعة البهي القابضة حدوث انخفاض في أسعار العقارات خلال الفترة القادمة ،عقب تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإعادة تسعير الغاز للصناعات الاستراتيجية لمواد البناء مثل الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك والبورسلين.
وأضاف البهي -في تصريحات له اليوم- أن حدوث خفض في أسعار منتجات مواد البناء الاساسية نتيجة السياسية الإيجابية التي تتبعها الحكومة خلال الفترة الحالية والتي بدأت بتراجع سعر الدولار وخفض الفائدة و أسعار الطاقة للمصانع سيكون له اثر فعال في قطاع التشييد والبناء بصفة عامة وقطاع العقارات بصفة خاصة.
واشار: إلى أنه من المتوقع أن يشهد سوق العقارات حالة من تراجع الأسعار بنسبة ٢٠% بنهاية ديسمبر ٢٠١٩ الجاري.
ولفت البهي إلى أن السياسة الجديدة للحكومة في خفض سعر التكلفة للصناعة المحلية سيكون له أثر فعال في دعم مناخ الاستثمار في مصر وتراجع أسعار عدد كبير من المنتجات.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن اليوم الخميس أن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه، على اعتماد توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019، والمنعقدة بتاريخ 30 سبتمبر 2019، بشأن إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعي من الأنشطة الصناعية المختلفة، وذلك في إطار المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحليّة، طبقًا لأحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.
وقال رئيس الوزراء، في تصريحات له، إن مجلس الوزراء وافق على أسعار الغاز التي انتهت إليها اللجنة الوزارية في هذا الصدد؛ بحيث يكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و 5,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات: الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.
وفيما يتعلق بباقي الصناعات، أوضح رئيس الوزراء أنه سيستمر العمل أسعار بيع الغاز الطبيعي الواردة بقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام: 1162 لسنة 2014 ، و 1685 لسنة 2014، و 1021 لسنة 2015 ، و 1556 لسنة 2019، و 1557 لسنة 2019 لهذه الصناعات.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه سيتم إجراء مراجعة لهذه الأسعار كل 6 أشهر، في ضوء تغيرات الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بمعرفة اللجنة الوزارية المختصة.
قال جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، إن قرار مجلس الوزراء بخفض أسعار الغاز على مصانع الحديد دولارا ونصف الدولار، قرار جيد جدا ويساعد المصانع على النفاذ إلى الأسواق الخارجية ويزيد من فرص الصادرات ويدعم الصناعات الاستراتيجية.
وأضاف جمال الجارحي أن هذا القرار يفيد المصانع المتكاملة بشكل كبير، حيث يؤدي إلى تراجع تكلفة إنتاج طن الحديد بحوالي 425 جنيها على كل طن حديد بالمصانع المتكاملة.
وأوضح جمال الجارحي أن استفادة مصانع الدرفلة من هذا القرار محدودة، ولكنه يساعد بشكل كبير على فرص التصدير، خاصة أن الغاز مادة إحراق وليس خامة.
وأكد جمال الجارحي أن هذا القرار سيكون له دور كبير في فض الاشتباك بين مصانع الدرفلة والمصانع المتكاملة حول فرض رسوم على واردات البيلت التي لاقت اعتراضا من مصانع الدرفلة في مقابل ترحيبا من المصانع المتكاملة.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد كلف بتشكيل لجنة لدراسة أسعار الغاز للصناعة، وأسفرت اللجنة عن توصيات بخفض أسعار الغاز إلى ٦ دولارات لمصانع الأسمنت و٥.٥ دولار لكل متر مكعب غاز على مصانع الحديد.
استعرض صدى البلد آراء الخبراء ورجال أعمال ومستثمرين حول قرار الحكومة بشأن خفض أسعار الغاز لبعض الصناعات المحلية دعما لهذه للصناعة الوطنية.. الذين رحبوا بالقرار متوقعين آثارا إيجابية على السوق جراء القرار.
قال المهندس شريف عفيفي رئيس شعبة السيراميك فى اتحاد الصناعات، ان قرار مجلس الوزراء لاعادة تسعير الغاز للمصانع ، استجابة لمطالبنا ، وكنا نسعى لتنفيذه خلال الفترة الماضية ، حتى يتسنى لنا خفض التكلفة الانتاجية ، والتى ستؤثر على السعر المنتج النهائي.
وأضاف عفيفى فى تصريحات لــ " صدى البلد " ان القرار سيمنح الصادرات المصرية من السيراميك ميزة تنافسية فى الخارج ، حيث ان زيادة التكلفة الإنتاجية كان يمنع الصادرات المصرية من المنافسة مع نظرائها من المنتجات المثيلة بالخارج.
ولفت عفيفي إلى إن القرار يعتبر خطوة لحل معوقات صناعة السيراميك ، ويعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح نحو المزيد من الإصلاحات الاقتصادية التى نأمل بتحقيقها وليس الوقوف على ما تم من إصلاحات خلال السنوات الماضية.
وأضاف: أن الشركات تحتاج أيضا لخفض أسعار الكهرباء وخفض تكاليف التمويل، حتى تتمكن من المنافسة بشكل حقيقي.
توقع الخبير العقاري عمرو البهي رئيس مجموعة البهي القابضة حدوث انخفاض في أسعار العقارات خلال الفترة القادمة ،عقب تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإعادة تسعير الغاز للصناعات الاستراتيجية لمواد البناء مثل الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك والبورسلين.
وأضاف البهي -في تصريحات له اليوم- أن حدوث خفض في أسعار منتجات مواد البناء الاساسية نتيجة السياسية الإيجابية التي تتبعها الحكومة خلال الفترة الحالية والتي بدأت بتراجع سعر الدولار وخفض الفائدة و أسعار الطاقة للمصانع سيكون له اثر فعال في قطاع التشييد والبناء بصفة عامة وقطاع العقارات بصفة خاصة.
واشار: إلى أنه من المتوقع أن يشهد سوق العقارات حالة من تراجع الأسعار بنسبة ٢٠% بنهاية ديسمبر ٢٠١٩ الجاري.
ولفت البهي إلى أن السياسة الجديدة للحكومة في خفض سعر التكلفة للصناعة المحلية سيكون له أثر فعال في دعم مناخ الاستثمار في مصر وتراجع أسعار عدد كبير من المنتجات.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن اليوم الخميس أن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه، على اعتماد توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019، والمنعقدة بتاريخ 30 سبتمبر 2019، بشأن إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعي من الأنشطة الصناعية المختلفة، وذلك في إطار المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحليّة، طبقًا لأحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.
وقال رئيس الوزراء، في تصريحات له، إن مجلس الوزراء وافق على أسعار الغاز التي انتهت إليها اللجنة الوزارية في هذا الصدد؛ بحيث يكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و 5,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات: الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.
وفيما يتعلق بباقي الصناعات، أوضح رئيس الوزراء أنه سيستمر العمل أسعار بيع الغاز الطبيعي الواردة بقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام: 1162 لسنة 2014 ، و 1685 لسنة 2014، و 1021 لسنة 2015 ، و 1556 لسنة 2019، و 1557 لسنة 2019 لهذه الصناعات.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه سيتم إجراء مراجعة لهذه الأسعار كل 6 أشهر، في ضوء تغيرات الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بمعرفة اللجنة الوزارية المختصة.
قال جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، إن قرار مجلس الوزراء بخفض أسعار الغاز على مصانع الحديد دولارا ونصف الدولار، قرار جيد جدا ويساعد المصانع على النفاذ إلى الأسواق الخارجية ويزيد من فرص الصادرات ويدعم الصناعات الاستراتيجية.
وأضاف جمال الجارحي أن هذا القرار يفيد المصانع المتكاملة بشكل كبير، حيث يؤدي إلى تراجع تكلفة إنتاج طن الحديد بحوالي 425 جنيها على كل طن حديد بالمصانع المتكاملة.
وأوضح جمال الجارحي أن استفادة مصانع الدرفلة من هذا القرار محدودة، ولكنه يساعد بشكل كبير على فرص التصدير، خاصة أن الغاز مادة إحراق وليس خامة.
وأكد جمال الجارحي أن هذا القرار سيكون له دور كبير في فض الاشتباك بين مصانع الدرفلة والمصانع المتكاملة حول فرض رسوم على واردات البيلت التي لاقت اعتراضا من مصانع الدرفلة في مقابل ترحيبا من المصانع المتكاملة.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد كلف بتشكيل لجنة لدراسة أسعار الغاز للصناعة، وأسفرت اللجنة عن توصيات بخفض أسعار الغاز إلى ٦ دولارات لمصانع الأسمنت و٥.٥ دولار لكل متر مكعب غاز على مصانع الحديد.