لجان نوعية بالبرلمان تكشف أجندتها التشريعية خلال دور الانعقاد الخامس..الموازنة: الأولوية للجمارك.. الصناعة: سنراقب خطة الحكومة لتطوير الغزل والنسيج.. الاقتصادية: سنتابع تفعيل قانون الاستثمار

برلماني يكشف الأجندة التشريعية للجنة الخطة والموازنة في دور الانعقاد الخامس

نائب: سنركز على تطوير صناعة الغزل والنسيج في الفترة المقبلة

نائب: التركيز على تشجيع الاستثمار وإزالة المعوقات أمامه



تستعد عدد من اللجان النوعية بالبرلمان لبدء عملها خلال دور الانعقاد الخامس بالبرلمان التى ترتكز على مناقشة عدد من مشروعات القوانين ، والتى تهم المواطن المصرى.



قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، فى البداية، إن لجنة الخطة والموازنة ستركز في أول اجتماعاتها بدور الانعقاد الخامس بالبرلمان، على مناقشة مشروعى قانون الجمارك والضرائب.



وأشار النائب ياسر عمر، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن اللجنة ستبدأ بمناقشة قانون الجمارك لما له من أهمية لمعالجة كل المشاكل المتعلقة بالجمارك، وسيجرى حوارا مجتمعيا عنه مع الأطراف المعنية به.



وأكد وكيل لجان الخطة والموازنة بالبرلمان، أن ثانى مشروع قانون ستركز عليه اللجنة بعد مناقشة مشروع قانون الجمارك هو إعداد قانون موحد للضريبة، بحيث يتم تجميع كل القوانين المتعلقة بالضرائب تحت مسمى قانون واحد.



وقال النائب رضوان الزياتى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن لجنة الصناعة ستركز أجندتها في دور الانعقاد الخامس على كيفية تطوير الصناعة وأن نرتقى بالصناعات التى تتميز بها مصر مثل صناعة الغزل و النسيج الصناعة.



وأشار النائب رضوان الزياتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا نتفوق فى صناعة الغزل والنسيج وتدخل لنا العمل الصعبة، مؤكدا أننا سنعمل على مراقبة خطة الحكومة لتطوير الغزل والنسيج فى المحلة الكبرى والصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغيرة.



وأكد عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، أن مستقبل مصر فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لكى تنهض بمصر إلى الأمام وتغطى السوق العالمية.



وتابع: لا يجب أن نركز على الصناعات الثقيلة مثل صناعة السيارات ، خاصة أن هناك دولا تتميز بصناعتها، وبالتالى فإن مصر لن تستطيع أن تنافس هذه الدول فى صناعتها.



واختتم: لابد ان نركز خلال الفترة المقبلة على تقليل الاستيراد من السلع الإستراتيجية من الحديد والصلب، وأن يكون لدينا اكتفاء ذاتى منها.



أما النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، فقال إن اللجنة الاقتصادية ستركز في دور الانعقاد الخامس بالبرلمان، على العمل مع اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب بشأن كل ما يخص الاستثمار.



وأشار النائب حسن السيد، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أننا لابد من أن نشجع المستثمر المصرى على الاستثمار، لأن المستثمر الأجنبى لن يأتى إلى مصر إلا إذا وجد مناخا مهيئًا.



وطالب عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بالقضاء على البيروقراطية والفساد التى تعوق الاستثمار فى مصر، حتى تكون لدينا بيئة مناسبة للاستثمار من جانب المستثمر المصرى والأجنبى.



وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع الأربعاء الماضى، الجلسة العامة الثالثة للبرلمان، بعد إجراء انتخابات هيئات اللجان النوعية، واعتمادها نهائيًا.



ومن المقرر أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأثنين المقبل الموافق 7 أكتوبر، وذلك بحضور رئيس الوزراء.



وشهدت الجلسة إعلان كافة هيئات اللجان النوعية الـ25 ، بعد فوز أغلب رؤساء اللجان النوعية بالتزكية، باستثناء لجنة الإدارة المحلية التي نافست فيها النائبة دينا عبد العزيز، النائب أحمد السجيني، والذي فاز فيها باكتساح.