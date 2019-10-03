طلب مناقشة عامة بشأن ارتفاع معدلات البطالة في الشرقية



تقدمت إيمان خضر، عضو مجلس النواب عن دائرة الزقازيق والقنايات التابعة لمحافظة الشرقية، بطلب مناقشة عامة، لاستبيان سياسة الحكومة لإيجاد حلول لأزمة البطالة بين شباب محافظة الشرقية، بعد ارتفاع معدلاتها وفقًا لآخر الإحصائيات الرسمية.



وقالت النائبة، أن محافظة الشرقية تعاني من مشاكل ٍعديدة نتيجة لإخفاق وأهمال الحكومات السابقة خلال الثلاثين عامًا من حكم الرئيس الأسبق مبارك.



وأضافت أن من هذه المشكلات البطالة التي أصبحت ظاهرة اقتصادية تعاني منها جميع محافظات مصر على حدٍ سواء، حتّى غدت قضية مقلقةً للكثير من المهمومين والمعنيين بالشأن المصري، وهي عدم توفّر فرص العمل لأشخاصٍ قادرين على العمل والإنتاج في المجتمع ويرغبون بالعمل ولكن لا يجدونه.



وأردفت: "أن أسباب ظاهرة البطالة متعددة وعلى رأسها عدم ربط التعليم باحتياجات سوق العمل، وفشل المدارس الصناعية في تقديم هذه الاحتياجات، خصوصًا الفنية والمهنية، وغياب التدريب المستمر في معظم المؤسسات، فضلًا عن ميل الشباب إلى العمل الحكومي، وتفضيله عن الأعمال الحرة والخاصة".



وأكدت النائبة "أننا في حاجة إلى إنشاء حزمة من المصانع التي تتناسب مع طبية محافظة الشرقية،والقيام بتأسيس أعمال إنتاجية كثيفة العمالة، لتوفير فرص عمل للشباب".

