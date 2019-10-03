البنك الأهلي وبنك قطر الوطني الأهلي يرتبان 1.7 مليار جنيه تمويلا لـ ريدكون

من خلال تحالف مصرفي مكون من "البنك الأهلي المصري كوكيل للتمويل وبنك قطر الوطني الأهلي ، تم توقيع عقد تمويل مشترك متوسط الأجل بمبلغ 1.7 مليار جنيه لصالح شركة ريدكون للتعمير وذلك بغرض تمويل عمليات المقاولات الخاصة بالشركة لإقامة أبراج متعددة الأغراض تشمل أبراج إدارية بمدينة العلمين الجديدة.



تم توقيع عقد التمويل بمقر البنك الأهلي المصري وبحضور قيادات البنكين المشاركة في التمويل متمثلة في "يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري" و " شريف رياض رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الاهلي المصري" و " بهاء الشافعي نائب المدير العام ورئيس قطاع الائتمان والاستثمار" إلى جانب قيادات شركة ريدكون متمثلة في "محمد طارق الجمال رئيس مجلس ادارة الشركة" و "أمل عبد الواحد العضو المنتدب للشركة" بالإضافة الى أعضاء فرق العمل من كافة الأطراف.



وعقب التوقيع أكد قيادات البنوك ان التمويل يعد تأكيدا على قدرة البنوك على المشاركة في ترتيب هذه النوعية من التمويلات ذات الطبيعة الخاصة وتلبية الاحتياجات التمويلية لمختلف قطاعات الاقتصاد المصري ومنها قطاع البناء والتشييد والذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية، حيث يتيح تحت مظلته العدد الكبير من فرص العمل ودعم العديد من الصناعات والانشطة الاخرى المرتبطة به، مؤكدا ان المشروع يتماشى مع استراتيجية الدولة في انشاء المزيد من المدن الجديدة والتجمعات العمرانية على ان تكون وفقا لأعلى معايير الجودة والكفاءة سعيًا للتغلب على مشكلة التكدس السكاني في مصر عن طريق الاستفادة من منطقة الساحل الشمالي كوجهة جديدة للتجمعات السكنية فضلًا عن كونها منطقة جاذبة للسياحة طوال السنة، وتعتبر إحدى مدن الجيل الرابع والتي تشارك العاصمة الإدارية الجديدة في ضخامة المشروعات العالمية التي ستقام عليها بأفضل المدن السياحية في مصر، كما تعد تأكيدًا على قدرة البنوك على ترتيب تمويلات مشتركة تنعكس نتائجها الإيجابية على الاقتصاد القومي وعلى خطط التنمية بالدولة بشكل عام.



كما أفاد قيادات الشركة بأن التكلفة الاستثمارية المبدئية للمشروع تبلغ 3.4 مليار جنيه مصري سيتم تمويلها بنسبة 50% من المساهمين و50% من تمويل مشترك متوسط الأجل مشيدين بالمجهود المبذول والتعاون المثمر بين البنكين المشاركين والشركة وكذا بفريق العمل المحترف من كافة الاطراف الذين كان لهم دور فعال في توقيع هذا التمويل في مختلف مراحله.



جدير بالذكر أن نشاط الشركة يتركز في القيام بجميع اعمال الاسكان والتشييد والتخطيط للمدن ومشروعات الامتداد العمراني وانشاء المدن السياحية وتنفيذ كافة اعمال المقاولات المتكاملة حيث يتضمن المشروع الجاري تمويله تنفيذ المباني والتشطيبات والاعمال الالكتروميكانيكية وأعمال تنسيق الموقع لأبراج متعددة الاغراض بالمنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة وكذا تنفيذ المباني والتشطيبات والاعمال الالكتروميكانيكية وأعمال تنسيق الموقع لمبان تجارية بمدينة العلمين الجديدة.



