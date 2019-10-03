عميد أسنان الأزهر: المؤتمر الدولي للكلية بأسيوط يناقش الحديث في المهنة

كشف الدكتور خالد صديق عميد كلية طب الأسنان بجامعة الأزهر بأسيوط، عن أهم أهداف ومحاور المؤتمر الدولي الثالث الذي ينطلق في 30 أكتوبر الجاري تحت عنوان "الاتجاهات الحديثة في طب الأسنان".



وقال صديق، في تصريح له، إن الأهداف تتمثل فى: وسيلة للارتقاء بالجانب العلمي والمهني لأطباء الأسنان، وتبادل التجارب وزيادة المعارف والخبرات المهنية والبحثية، وعرض كل ما من شأنه إضافة للبحث العلمي وتطوير المسار الوظيفي للباحثين والعاملين في مجال طب الأسنان، والعمل على إقامة ملتقى علمي وتنافسي مفتوح تطرح فيه جهود المشاركين العلمية والبحثية للاستفادة والتقييم ومتابعة التطور في مجالات طب الأسنان.



كما يهدف المؤتمر إلى العمل علي تطوير البحث العلمي باعتباره ركيزة مهمة لعرض ما يستجد من أبحاث متخصصة جاءت نتيجة عصارة أفكار باحثين أقاموا دراساتهم على أسس علمية ومنهجية وأخضعوها إلى تقييم علماء متمرسين لتخرج بالصورة الأخيرة لتفيد الباحثين الآخرين والمتخصصين وتنقل خبرات من مكان لآخر، والمساهمة في تطور المجتمع العلمي والأكاديمي.



وأضاف أن من أهم محاور المؤتمر، هو التعريف بكل ما هو جديد في كافة التخصصات المختلفة في مجال طب الأسنان حيث يشتمل على 10 جلسات علمية متخصصة على مدار ثلاثة أيام بحيث تحتوي كل جلسة علي ما بين 5 إلى 6 محاضرين في أحد تخصصات طب الأسنان تلي كل محاضرة جلسة نقاشية صغيرة، و12 ورشة عمل تخصصية في كافة تخصصات طب الاسنان علي مدار أربعة أيام، و5 عروض حية لحالات جراحية في تخصصات مختلفة على مدار ثلاثة أيام.



جدير بالذكر أن كلية طب الأسنان بجامعة الأزهر بأسيوط تنظم مؤتمرها الدولي الثالث في 30 أكتوبر الجاري وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر والدكتور أسامة عبدالرؤوف نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، والدكتور خالد صديق عميد الكلية، والدكتور فتحي أبو زيد وكيل الكلية للدراسات العليا نائب رئيس المؤتمر، والدكتور محمود عمار وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب نائب رئيس المؤتمر.