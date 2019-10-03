الأنبا كيرلس يستقبل أسقفي طما وإسنا للاطمئنان على صحته

استقبل نيافة الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي الأنبا إسحق أسقف ايبارشية طما وتوابعها ونيافة الأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت بدير الأنبا بضابا بنجع حمادي.



تأتى الزيارة في إطار الاطمئنان على صحة الأنبا كيرلس وعودته إلى مقر المطرانية وللتهنئة بافتتاح دير الأنبا بضابا الأثري بعد انتهاء أعمال الترميم الشامل الذي أشرفت عليه وزارة الآثار.



رافق الآباء الأساقفة كل من القمص شنودة صموئيل وكيل مطرانية طما والقس هدرا لطفي وكيل مطرانية أرمنت.