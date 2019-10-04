اقتراح برلماني بتعميم تجربة إنشاء جامعة الطفل في المناطق الحدودية ومراكز الشباب

قال النائب فتحى ندا ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان إنه تقدم باقتراح برغبة إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان بشأن تعميم فكرة إنشاء جامعة الطفل فى المناطق الحدودية ومراكز الشباب والقرى بعيدا عن الجامعات.



وأشار ندا فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن جامعة الطفل موجودة فى 15 جامعة ، حيث تستهدف هذه الجامعة اكتشاف الموهوبين وتدريب الأطفال من سن 9 سنوات حتى 15 عاما على ضوء خصائص المرحلة السنية.



وأكد عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أن الهدف من إنشاء جامعة الطفل على مستوى العالم هو ان تكون متواجدة فى المناطق الحدودية ، إلا ان هذا الهدف لم يتم تحقيقه فى مصر ، ولذلك كان هدفى ان يتم تنفيذه وتفعيله على أرض الواقع.



وأوضح أن اقتراحه تم الموافقه عليه فى الجلسة العامة ولقى ترحيب شديد من جانب وزيرى الرياضة والتعليم ، وننتظر تفعيله خلال دور الإنعقاد الحالى لكى يتم تعميم تجربة جامعة الطفل فى المناطق الحدودية ومراكز الشباب والقرى.

