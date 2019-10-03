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رياضة

مهمة عاجلة.. جمال الغندور يكشف موعد تطبيق تقنية VAR فى الدوري المصري

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 06:46 م
جمال الغندور
جمال الغندور
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محمد رشاد
قال جمال الغندور رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، إنه من الصعب الاعتماد على تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" قريبًا، لكنه أكد عمل اللجنة على إعداد قاعدة قوية من الحكام القادرين على تطبيق هذه التقنية.

وأضاف الغندور، الذي عينته اللجنة المؤقتة لإدارة شئون الكرة المصرية رئيسًا للجنة الحكام: "أمامنا مهمة عاجلة تتعلق بإدارة شؤون الحكام وفرض العدالة التحكيمية ومحاولة السيطرة على مشاكل التحكيم، والأخرى بناء قاعدة واعدة من الحكام صغار السن تكون نواة جيدة للتحكيم في المرحلة المقبلة، اخترت 40 حكمًا من الدرجة الأولى نعدهم بدنيًا وفنيًا وفكريًا من أجل محو الأفكار القديمة والمترسخة في أذهان البعض بأن الحكم الناجح هو من يدير مباريات للأهلي والزمالك ويمكنهم تشغيل تقنية الفيديو".

وأشار الغندور إلى أنه سيمنح هؤلاء الحكام مباريات في دوري القسم الثاني لمدة 5 أو 6 أسابيع ثم يبدأ في منحهم مباريات في الدوري الممتاز بشكل تدريجي.

وأوضح الحكم الدولي المصري السابق أنه عندما تولى رئاسة لجنة الحكام تلقى تعهدًا من اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد بالعمل على تطبيق تقنية حكم الفيديو بداية من الدور الثاني للدوري الممتاز، إذ أن الاتحاد يجري اتصالات حاليًا مع الشركات المختصة بالتقنية لمعرفة التكلفة المالية.
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