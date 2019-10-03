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اقتصاد

معرض تراثنا 2.. لماذا يهتم أصحاب الحرف اليدوية والتراثية بالمشاركة..فيديو

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 06:41 م
محمد صبيح صحفي صدى
محمد صبيح صحفي صدى البلد يحاور المشاركين في معرض تراثنا 2
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محمد صبيح وعدسة : عز حسين
وثق موقع صدى البلد الإخباري مشاركة أصحاب الحرف اليدوية والتراثية من جميع محافظات مصر في معرض تراثنا (2) والذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويشارك في المعرض المقام في مركز المؤتمرات بمحور المشير في التجمع الخامس، خلال الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر 2019، أكثر من 500 عارض من جميع محافظات مصر لعرض منتجاتهم التراثية والحرف اليدوية وسط مساع جادة من جانب الدولة لدعم وتعزيز قطاع الحرف اليدوية والتراثية.



وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الأربعاء، 2-10-2019، معرض تراثنا لمنتجات وفنون الحرف اليدوية والتراثية للمحافظات، والذي ينظمه جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويوفر جهاز تمية المشروعات خطوط مواصلات مجانية لنقل زائري المعرض في الذهاب والعودة وذلك من خلال خطوط سير تبدأ من ميدان عبد المنعم رياض بالتحرير إلي مركز مصر للمعارض الدولية، ومن ميدان الحجاز بمصر الجديدة مرورًا بميدان سفير وصلاح الدين وتريومف - الحسين بن طلال حاليا - ومن أمام محطة مترو ارض المعارض بصلاح سالم ومن ميدان الجيزة و حتى المعرض.. وذلك خلال أيام 3 و 4 و 5 أكتوبر في المواعيد التالية: 10.30 ص /12.30ظ/ 2.30م/4.30م/ 6.30م.
معرض تراثنا 2.. لماذا يهتم أصحاب الحرف اليدوية والتراثية بالمشاركة..فيديو
معرض تراثنا 2.. لماذا يهتم أصحاب الحرف اليدوية والتراثية بالمشاركة..فيديو
معرض تراثنا 2.. لماذا يهتم أصحاب الحرف اليدوية والتراثية بالمشاركة..فيديو
معرض تراثنا 2.. لماذا يهتم أصحاب الحرف اليدوية والتراثية بالمشاركة..فيديو
معرض تراثنا 2.. لماذا يهتم أصحاب الحرف اليدوية والتراثية بالمشاركة..فيديو
معرض تراثنا 2.. لماذا يهتم أصحاب الحرف اليدوية والتراثية بالمشاركة..فيديو
معرض تراثنا 2.. لماذا يهتم أصحاب الحرف اليدوية والتراثية بالمشاركة..فيديو
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