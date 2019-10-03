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توك شو

شاهيناز: الصدفة كانت بداية مشاركتي في ستار ميكر

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 06:43 م
شاهيناز
شاهيناز
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خالد محيي الدين
قالت المطربة "شاهيناز"، إن مشاركتها في برنامج "ستار ميكر" جاء عن طريق الصدفة، حيث شاهدت إعلان البرنامج علي التلفاز، لتقرر بعده المشاركة في ذلك البرنامج.

وأضافت، "شاهيناز" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "أحمد مجدي"، في برنامج "فنجان قهوة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن أغنية "قولي قولي" الشهيرة كانت من لحن أغنية يونانية، حيث كانت فكرة البرنامج تدور حول تحول الحان اجنبية اغاني للغة العربية بشكل احترافي.

ونوهت: إلى أن البرنامج كان ممتلئ بالعديد من رموز الفن، فضلا عن لجنة التحكيم الكبري.
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