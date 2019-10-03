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رياضة

رغم أزمة لقاء برج العرب.. كاف يكشف سر دعوة الزمالك وبطل السنغال قرعة دورى المجموعات

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 06:45 م
الزمالك وجينيراسيون
الزمالك وجينيراسيون السنغالى
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عمرو الحلوانى
يفرض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " حالة كبيرة من السرية بشأن تحقيقاته فى أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى التى كانت من المقرر اقامتها الأحد الماضى بملعب برج العرب فى إطار لقاءات إياب دور الـ 32 من منافسات بطولة دورى أبطال إفريقيا.

وأعلن كاف أن حسم هذه الأزمة وإصدار قرار نهائى بشأنها خلال 8 أكتوبر الجارى ، وذلك بعد أن تم تشكيل لجنة مختصة لبحث كافة عوامل الأزمة وإصدار حكم نهائى وتام بشأنها قبل إقامة قرعة دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا المقرر لها 9 أكتوبر الجارى أيضا.

وفسر مصدر مطلع داخل كاف ، توجيه دعوات رسمية إلى ناديي الزمالك وجينيراسيون السنغالى بشأن حضور قرعة دورى المجموعات رغم عدم الفصل فى الأزمة حتى الآن ، وقال ان دعوة الزمالك وبطل السنغال للقرعة أمر طبيعى ، فالفائز والخاسر فى الأزمة سيتم استكمال مشواره بالبطولات الإفريقية.

وأشار إلى ان الحكم فى حال صدوره لصالح الزمالك ، فسيتواجد الزمالك فى قرعة دور المجموعات بشكل طبيعى ، على أن يذهب بطل السنغال إلى قرعة الدور الـ 32 " مكرر " من منافسات بطولة الكونفيدرالية الإفريقية ، والعكس صحيح بينهما فى حال صدور قرار ضد الزمالك .

وشهدت مباراة إياب دور الـ 32 بين الزمالك وبطل السنغال أزمة عنيفة بسبب نقلها من ملعب بتروسبورت إلى برج العرب ورفض الفريق السنغالى اللعب رغم وجود قرار وخطاب من الاتحاد الإفريقي .
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