لاعبو الزمالك يتفقدون أرض الملعب قبل مواجهة المقاصة

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تفقد أرضية ملعب السلام .



يأتي هذا قبل خوض مباراة المقاصة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المقرر لها في الثامنة مساء اليوم.



ويجري لاعبو الفريق الأبيض عمليات الإحماء بعد قليل عقب إعلان الجهاز الفني للتشكيل الرسمي.





يذكر أن الزمالك فاز في الجولة الاولى على الاتحاد بهدف دون رد .

