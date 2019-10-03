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فن

انجي وجدان تروج لحلقتها الليلة في برنامج "انا وبنتي"

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 08:16 م
انجي وجدان
انجي وجدان
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قسم الفن
شاركت الفنانة انجي وجدان الجمهور بصورة علي حسابها الشخصي عبر موقع "انستجرام" من كواليس حلقتها في برنامج "انا وبنتي" المقرر عرضها الليلة علي شاشة "اون اي".

برنامج "انا وبنتي" يقدمه الفنان شريف منير برفقة ابنته "أسما" ويتناول قضايا المجتمع باستضافة فنان كل حلقه.

يذكر أن الفنانة إنجي وجدان نافست مؤخرا بمسلسل "طلعت روحى" ويعد البطولة المطلقة الأولى للفنانة إنجي وجدان، وشاركها العمل كل من "نيقولا معوض، ومي الغيطي، والفنانة القديرة إنعام سالوسة.
انجي وجدان تروج لحلقتها الليلة في برنامج "انا وبنتي"
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