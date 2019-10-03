داعية إسلامي: من نصر مصر في أكتوبر المجيدة ينصرها في أي زمان.. فيديو

أكد الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامى، أن من نصر مصر فى حرب أكتوبر عام 1973، سينصرها فى كل وقت سواء حاضرت ومستقبلا بجنودها الشرفاء البواسل.



وأضاف عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن المغرضين والمحرضين على الفوضى سيلقون هزيمة كبيرة لأن الله هو من ينصر هذا البلد.



وأوضح أن نصر الله يأتى فى كل وقت، والكثير من الناس يظن أن قول الله تعالى:" إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا"، أن هذه الآيات نزلت في الهجرة وهذا غير صحيح.



وتابع: هذه الآيات نزلت في سورة التوبة ونزلت عام تسع من الهجرة، ونزلت يوم غزوة تبوك وهو وعد من الله بنصره بعدما نصره فى الماضى.