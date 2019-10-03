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فن

جمال سليمان يكشف أسباب قبول دور صغير في مسلسل "زي الشمس"

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 08:14 م
جمال سيلمان
جمال سيلمان
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قسم الفن
كشف الفنان السوري جمال سليمان لكاميرا "أرب وود" عن سبب قبوله دور صغير في مسلسل "زي الشمس" الذي عرض في رمضان الماضي وقال جمال سيلمان "أولا أعجبني العمل جدا وانا عارف ان دوري ضيف ليست مشكلة ان نجم عربي يظهر ضيف والنجومية بالنسبة لي هي وجود عمل فني ذو قيمة".

يذكر أن "زى الشمس" بطولة كل من دينا الشربينى، جمال سليمان ، سوسن بدر ، ريهام عبد الغفور، أحمد السعدني، أحمد داوود، أحمد مالك، ومن تأليف مريم ناعوم، تم عرضه رمضان الماضي وحقق نسبة مشاهدة ضخمة.

وتدور أحداثه في إطار درامي مثير، حيث تتبع المحامية نور "دينا الشربيني" قاتل مجهول بعد قتل شقيقتها فريدة "ريهام عبد الغفور" حيث تشتبه في كل من حولها.
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