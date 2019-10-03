أمين عام الاتحاد العربي للبيئة: نحرص على تأهيل الشباب لتولّي المسؤولية في المستقبل القريب

قال الدكتور ممدوح رشوان، أمين عام الاتحاد العربي للشباب والبيئة، إن الاتحاد يحرص فى جميع أنشطته وفعالياته على المزج بين التوعية والتثقيف والترفيه، حتى يحصل المشارك على معلومات متكاملة تساهم في تشكيل وعيه وتحسين سلوكه وتعامله مع البيئة والمجتمع المحيط به، بما يجعله عنصرا فاعلا وإيجابيا في تحقيق حياة إنسانية أفضل، وتأهيل الشباب لتولّي وحمل المسئولية في المستقبل القريب.



وأكد رشوان - خلال منتدى البيئة الساحلية العاشر، الذي يُنظِّمه الاتحاد العربي للشباب والبيئة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة تحت عنوان "التنوّع البيولوجي في السواحل العربية.. شواطئ بلا بلاستيك"- أن الاتحاد يحرص على تدريب الشباب على تولّي إدارة الجلسات وتقديم المشاريع بأنفسهم، في مسعى لإعداد كوادر مؤهّلة في كل القطاعات والمجالات.



بدوره، قال الدكتور صلاح عبدالرازق، الخبير البيئي بمجلس إدارة الاتحاد، "نعتمد فى تأهيلنا للشباب على عنصر التدريب والتطبيق العملي وليس الكلام النظري، بحيث يتحوّل الشاب المشارك من مجرد مستمع إلى مقدِّم وصانع للأفكار، في جلسات تجمع كل الأجيال والخبرات كنوع من التواصل وتبادل الخبرات بين الأجيال المتباينة".



ومن جانبه، أشاد الدكتور عيسى شملان، رئيس جمعية الشباب والبيئة بدولة البحرين، بما تشهده مصر حاليا من نهضة في كافة المجالات الحياتية والعلمية والعمرانية، داعيا للحفاظ على الشكل والطراز المعماري المميّزللمناطق الأثرية والقديمة.



وفي سياق متصل، قام شباب من 11 دولة عربية المشاركين في المنتدى، بزيارة تثقيفية لقلعة قايتباي، مؤكدين أن مصر تشهد نهضة في مختلف مجالات الحياة، وأنها كانت وستظل قوية بأبنائها، عصيًّة على الانكسار، قادرة على تحقيق الانتصار في كل العصور على أعدائها سواء كانوا من الخارج أو الداخل.



يشارك فى المنتدى شباب من دول: السعودية، لبنان، البحرين، الكويت، تونس، الجزائر، اليمن، السودان، سوريا، فلسطين، فضلا عن مصر.