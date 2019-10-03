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فن

احترام من فضلك.. أسما شريف منير تتسوق بـ الهوت شورت

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 06:51 م
أسما شريف منير
أسما شريف منير
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سعيد فراج
نشرت أسما شريف منير، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور انستغرام، ظهرت فيها بأحد المولات التجارية بالعاصمة الإنجليزية لندن، أثناء تسوقها هناك.

وظهرت أسما شريف منير، ترتدي هوت شورت قصير، وبجوارها عدد كبير من الحقائب والمقتنيات التي اشترتها من هناك، وعلقت بالإنجليزية، فيما يقابله بالعربية قائلة: «التسوق هو فن ، أنا فنانة "احترام" من فضلك».

جدير بالذكر أن أسما شريف منير خبيرة تجميل وتقدم الكثير من الفيديوهات التى تتضمن نصائح للفتيات على السوشيال ميديا عن طريقة اللبس وشراء الماكياج وأحدث ألوان الموضة ويتابعها الآلاف عبر حساباتها الشخصية.

وانضمت أسما لوالدها الفنان شريف منير وقدما معًا الموسم الأول من برنامج أنا وبنتى الذى حقق نجاحا كبيرا وكان يعرض على شاشة قناة "On E".
احترام من فضلك.. أسما شريف منير تتسوق بـ الهوت شورت
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