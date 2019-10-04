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برلمان

برلمانى يكشف عن معايير عدم استبعاد المستحقين للدعم التمويني

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 09:00 ص
دعم التموين
دعم التموين
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معتز الخصوصى
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن محددات استبعاد المواطنين غير المطبق عليهم الشروط من دعم التموين تعتبر عادلة جدا ، لكن المشكلة فى التطبيق.

وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن إعلان وزارة التموين عن تنقية البطاقات التموينية كان فيه نوع من التسرع، الأمر الذى أدى إلى استبعاد ملايين المواطنين من دعم التموين بشكل عشوائي، وبالتالى فكان لابد من فحص هذه الأسماء بشكل جيد.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أنه كان على وزارة التموين أن تستمر فى صرف الدعم التموينى للمواطنين ولا تقوم بوقفه، ولكن لو ثبت أن هناك أيا من المواطنين لا يستحق دعم التموين فيجب استبعاده على الفور، ولكن لا يجب استبعاد المواطنين من البداية دون التأكد من عدم استحقاقهم لدعم التموين.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أنه يتابع بنفسه إجراءات تنقية البطاقات التموينية بعد تضرر البعض بسبب حذف بعض المستحقين.

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودى الدخل، فإنني أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبًا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها.. أقول لهم اطمئنوا لأنني أتابع بنفس هذه الإجراءات، وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تمامًا باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء، وفي إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة.. #تحيا_مصر".

فيما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الثلاثاء الماضي، استمرار مكاتب التموين في تلقي التظلمات من المواطنين الذين تم استبعادهم من صرف السلع وفقا لمؤشرات العدالة الاجتماعية وعودة من ثبت أحقيته للدعم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ﻭأنه خلال الفترة من بداية فبراير الماضى وحتى الاثنين الماضى، تم عودة مليون و800 ألف فرد على بطاقات التموين لصرف السلع التموينية، ﻭأنه جار أيضا تلقى التظلمات لأى مواطن يرى أحقيته للدعم مِن خلال مكاتب التموين فى مختلف المحافظات.

ونوهت الوزارة إلى أنه تم أيضا استمرار صرف الخبز المدعم لأي مواطن تم استبعاده نتيجة محددات لجنة العدالة الاجتماعية، حيث أن الاستبعاد كان يقتصر على صرف السلع فقط دون الخبز وأن الجميع يصرفون الخبز المدعم حاليا لحين فحص تظلماتهم وعودتهم ايضا لصرف السلع طالما انهم من مستحقى الدعم.
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