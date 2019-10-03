مجلس الأهلى يبحث خطوات التصعيد الدولى ضد تجاوزات رئيس الزمالك

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعا هاما خلال الساعات القادمة لبحث عدد من الملفات التي يأتي على رأسها الخطوات التي اتخذها المجلس ضد تجاوزات رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور خلال الفترة الأخيرة ، فى حق الاهلى وقياداته وجماهيره؛ بعد أن تم اللجوء الى الجهات الرسمية ، وهي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشعب ووزير الداخلية ووزير الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية المصرية والاتحاد المصرى لكرة القدم والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ولجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي.



ومن المنتظر أن يناقش المجلس خلال اجتماعه الذي يعقد ظهر غد الجمعة برئاسة محمود الخطيب الخطوات القادمة ، والتي من بينها التصعيد الى المحكمة الرياضية الدولية.



ويدرس مجلس الإدارة الموقف من كافة جوانبه بعد ترفعه عن الرد على التجاوزات التي تعرض لها ، وقرر أن يسلك الطرق القانونية من أجل نبذ التعصب والأمور التي لا تتوافق مع السلوك الرياضي القويم والحفاظ على حقوق النادى.



ويبحث المجلس امكانيه التصعيد للجنة الاولمبية الدولية خاصة وان ما يقوم به رئيس نادى الزمالك يخالف مبادئ الميثاق الاولمبى , ويتعارض مع الرسالة السامية للجنة الاولمبية الدولية التى تحرص على ارسائها عبر لجانها الفرعيه فى كل دول العالم.



ويبحث المجلس خلال اجتماعه العديد من الموضوعات الخاصة بقطاعات النادى المختلفة.