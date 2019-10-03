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منوعات

شاهد.. بلطجي يوجه لكمة عنيفة لمسنة سبعينية ويطيح بها أرضًا.. والسبب؟!

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 07:10 م
صدى البلد
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قسم المنوعات
في مشهد صادم، أقدم شاب في السابعة والعشرين من عمره على الاعتداء بالضرب على مسنة في الحادية والسبعين من عمرها، حيث وجه لها لكمة عنيفة في وجهها أطاحت بها أرضًا، كما أصبحت غير قادرة على التحرك بسبب الألم المبرح الذي كانت تعاني منه آنذاك، وقد حدث ذلك الاعتداء بشكل مفاجئ وبدون أي سبب أو دافع واضح، لدى مرور المسنة بجانبه في أحد شوارع مدينة "نيويورك" الأمريكية.

وجاء في تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأربعاء، أن الشرطة قامت بإلقاء القبض على المعتدي، الذي يُدعى "جاكوان ويتل"؛ وكذلك أشار التقرير إلى أن الضحية "جوان بابتيست" قد أصيبت بكسر في الفك وكدمات على وجهها جراء ذلك الاعتداء، الذي وقع في الـ19 من سبتمبر الماضي.

وكانت الشرطة قد قامت في وقت سابق بالكشف عن لقطات مصورة ترصد تفاصيل الواقعة التقطتها كاميرا مراقبة كانت موجودة في المنطقة التي شهدت وقوع الاعتداء في محاولة للتوصل إلى المعتدي، الذي مضى في طريقه بعد أن أطاح بالمسنة أرضًا، وكأن شيئًا لم يحدث، كما يتضح من خلال هذه اللقطات.

وتعتقد الشرطة أن المعتدي ربما يعاني من اضطراب عقلي.

يشار إلى أن الضحية نُقلت إلى المستشفى في أعقاب ذلك الاعتداء، وتفيد التقارير بأنها خضعت لعملية جراحية، وقد غادرت المستشفى في أعقاب ذلك كي تستكمل تعافيها في منزلها.

وأكدت "بابتيست" على أنه لم يسبق لها رؤية المعتدي من قبل إطلاقًا.


شاهد.. بلطجي يوجه لكمة عنيفة لمسنة سبعينية ويطيح بها أرضًا.. والسبب؟!
شاهد.. بلطجي يوجه لكمة عنيفة لمسنة سبعينية ويطيح بها أرضًا.. والسبب؟!
شاهد.. بلطجي يوجه لكمة عنيفة لمسنة سبعينية ويطيح بها أرضًا.. والسبب؟!
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