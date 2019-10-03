الاقتصاد المنزلي جامعة الأزهر تشارك بأعمال يدوية في معرض تراثنا

شارك وفد من كلية الاقتصاد المنزلى جامعة الأزهر فى معرض تراثنا "معرض الحرف اليدوية والتراثية" الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس فى الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر، يقام المعرض تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.



ويشارك بالمعرض أكثر من 500 عارض وعارضة من جميع محافظات مصر ويعرض فيه العديد من الاعمال اليدوية والفنية والتراثية المصرية ويعتبر المعرض فرصة يقدمها جهاز تنمية المشروعات لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة فى مجال الحرف اليدوية والتراثية وفتح أسواق محلية وتصديرية لها.



وشاركت كلية الاقتصاد المنزلى ضمن وفد جامعة الأزهر فى المعرض بأعمال فنية يدوية قام بها طالبات من قسمى العلوم البيولوجية والبيئية وقسم تنمية الأسرة الريفية.



وشمل وفد كلية الاقتصاد المنزلى كلا من: الطالبة ندى هانى الفرقة الرابعة قسم العلوم البيولوجية والبيئية والطالبة خلود عبد المنعم الفرقة الرابعة قسم تنمية الأسرة الريفية والاستاذة بدور البنا المدرس المساعد بقسم العلوم البيولوجية والبيئية.