جمال السعيد: تحسين وسائل الإقامة والإعاشة للطلاب بمدن بنها الجامعية



وتفقد السعيد ايضا الجناح الفندقى الجديد بالمدينة الجامعية ببنها والذى تم تشغليه لأول مرة هذا العام امام الطلاب والوافدين الراغبين في الإقامة بالمدن الجامعية بمقابل مادي حيث يقدم الجناح الجديد خدمة متميزة ومكون من 5 طوابق ويضم 178 غرفة اقامة بجانب صالات المذاكرة والإستقبال.



من جانبه قال الدكتور جمال سوسة المشرف العام على المدن الجامعية ان المدن الجامعية استعدت لاستقبال الطلاب من خلال مجموعة من إجراءات التحسين والتطوير وتقديم وجبات غذائية ذات جودة عالية، وتطوير المطاعم طبقا للمواصفات الواردة بكتاب وزارة الصحة والسكان، وتقديم العديد من الخدمات المعنية للطلاب، التي توفر لهم جوًا مناسبًا للمذاكرة.



واشار سوسة الى ان الجامعة تسعى لتحقيق مستوي رفيع من الأداء وتوفير الراحة للطلاب فيما يتعلق بالإقامة والإعاشة مع التأكيد علي الأمن والسلامة المهنية مشيرا الى انه من المقرر ان يتم تسكين 1900 طالب وطالبة بالمدن الجامعية بشبرا ومشتهر وطوخ وبنها " بنين وبنات" الى جانب الجناح الفندقى الجديد.

تفقد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها المدينة الجامعية للبنين بكفر سعد ببنها للإطمئنان علي اجراءات تسكين الطلاب داخل المدن مع بدء العام الدراسى الجديد ، وذلك بحضور الدكتور جمال سوسة المشرف العام على المدن الجامعية والدكتور عوض الله سليمان مدير عام المدن الجامعيةواكد الدكتور جمال السعيد على اهتمام الجامعة بتحسين وسائل الإقامة والإعاشة للطلاب المغتربين في المدن الجامعية، وتهيئة الاجواء الملائمة للطلاب وتوفير الخدمات والأنشطة التى تجعل من المدن الجامعية أماكن معيشية فاعلة للطلاب وليس مجرد أماكن للإقامة فقط.كما تفقد رئيس الجامعة مخزن التغذية ومراحل إعداد وطهي الطعام بالمطابخ لبيان اعداده وفقا للاشتراطات الصحية ، كما التقي السعيد خلال الجولة بالطلاب داخل المدن واستمع الى ارائهم حول التسكين وغرف المعيشة الخاصة بهم والتغذية التي يتم صرفها لهم.