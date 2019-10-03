Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تخطت 29 مليون مشاهدة.. سعد لمجرد يواصل حصد نجاح يخليك للي

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 07:14 م
سعد لمجرد
سعد لمجرد
Advertisements
سعيد فراج
حققت أغنية «يخليك للي» لـ سعد لمجرد 26 مليونا و307 ألف مشاهدة، بعد طرحها يوم 18 سبتمبر الماضي على يوتيوب، وتداولها محبي ومتابعي الفنان المغربي، الأغنية بكثافة فور طرحها.

وطرح الفنان المغربي سعد لمجرد، أحدث أغانيه التي تحمل اسم «يخليك للي» عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك بعد فترة من الترويج للأغنية على السوشيال ميديا.

وتقول كلمات الأغنية:

يخليك للي يا غزالي و نطير معاك في العلالي
منخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح
وانا وانا و من لاقانا عاجباني فيه الرزانة
طيبة القلب و الحنانة شكون فحالي انا
عشيري هذا معايا في وقت الشدة حدايا
يستاهل كل الهدايا للي فالكون
فاهمني حاسس بيا عارفني تايق فيا
ويلا غضبت يخاف عليا و بالو مشطون
ديما عاطيني الخاطر نلقاه جنبي حاضر
ومحبتي ليه زايدة اكثر منقول عييت
و عيونو فيها نحصل كلامو حلو كي العسل
مخليني معاه نوصل فين بغيت
وانا وانا و من لاقانا عاجباني فيه الرزانة
طيبة القلب و الحنانة شكون فحالي انا

من ناحية أخرى، حقق دويتو الفنانين محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد، نجاحا كاسحا، بكليب "انساي" أكثر من 150 مليون مشاهدة، بعد طرحه عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم الأربعاء 17 يوليو الماضى.

واحتل كليب أغنية إنساي الذي جمع بين محمد رمضان والمطرب المغربي سعد لمجرد، المركز الأول ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حققت نصف مليون مشاهدة في ساعتين.. سعد لمجرد يطرح يخليك للي

أغنية سعد لمجرد يخليك للي تتخطى 2 مليون مشاهدة فى أقل من يوم

حققت 7 ملايين مشاهدة في يومين.. سعد لمجرد يحصد نجاح يخليك للي

حققت 17 مليون مشاهدة.. سعد لمجرد يحصد نجاح يخليك للي

حققت 20.5 مليون مشاهدة.. سعد لمجرد يواصل حصد نجاح يخليك للي

سعد لمجرد يغازل جمهوره بصورة في الجيم.. شاهد

ترشيحاتنا

بأمر البرلمان.. زيادة دعم التموين لـ100جنيه ومفاجآت بشأن معايير الاستبعاد الجديدة..تفاصيل

العرب يغزون القارة العجوز.. دوري أبطال أوروبا يشهد تألقا غير مسبوق

بلادهم تعهدت بترحيلهم.. النائب العام: إخلاء سبيل متهمين أجانب فى قضية التظاهر

سر دعوة كاف لـ جينراسيون فوت لحضور قرعة دوري أبطال إفريقيا

تعليقات صادمة على استبعاد محمد صلاح من المنتخب.. شاهد

دار الإفتاء لرجل تمتنع زوجته عن معاشرته: تزوج بأخرى ..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 منافع لا تتوقعها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول فص ثوم على الريق

شاهد.. حسني عبد ربه يحتفل بعقد قرانه وسط الأصدقاء والأقارب

فوائد البلح الأسود.. 10 منافع لا تتخيلها