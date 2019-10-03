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أخبار العالم

هل يمكن عودة داعش من جديد.. 4 تحديات تقف أمام دحر التنظيم الإرهابي

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 07:13 م
تنظيم داعش الإرهابي
تنظيم داعش الإرهابي
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شيماء مصطفى
أصبحت القوات الأمريكية في شمال العراق، التي تعمل مع عدد من الشركاء في دحر تنظيم داعش الإرهابي، واثقة من انهيار قوته، فبعد عامين فقد "داعش" آخر جيوبه من الأراضي التي احتلها بالعراق، والعمليات لا زالت مستمرة في المناطق الأخرى، لكن لا يزال السؤال هل هناك احتمال بعودة التنظيم الإرهابي من جديد ؟.

ووفقًا لمجلة "ناشيونال انترست" الأمريكية، قال المقدم جاس نوينشواندر، قائد الكتيبة في فرقة مكافحة الإرهاب بمحافظة نينوى ــ التي تعد جزءًا من التحالف العالمي بقيادة الولايات المتحدة، إن داعش حاول التكيف مع إيجاد أماكن جديدة واستغلال ثغرات الأمن العراقي للبقاء على قيد الحياة.

وأضاف "نوينشواندر"، أن داعش واجه وقتًا عصيبا للبقاء على قيد الحياة، كما أنه أصبح بمظهر سيء وضعيف بعد فقد الأراضي ومراكزه الآمنة، في مدينة الموصل حتى اتجاه الحدود السورية، لافتا إلى أن قوات الأمن العراقية تقودم بجهد مميز لدحره.

ولكن أوضحت المجلة، أن هناك عدة أشياء من الممكن أن تعيد تنظيم داعش من جديد، ومنها، إنه بعد تحرير الموصل، يوجد عدد من أنصار التنظيم الإرهابي يسكنون هذه المنطقة، ولم يختفوا منها بالكامل، خاصة في الصحراء والمناطق الجبلية.

كما لا يزال السكان العرب الذين استعان بهم داعش للحصول على دعمه، موجودين بشكل يشبه الوحدات العسكرية أو ما يسمى وحدات الحشد الشعبي، المدعومة من إيران، فضلا عن المشاحنات التي حدثت بين بغداد وحكومة إقليم كردستان بعد استفتاء استقلال الإقليم عن العراق وأصبح هناك مناطق تحت السيطرة من قبل إقليم كردستان.

ولفتت المجلة إلى أن مئات الآلاف من النازحين الذين فروا من مناطق حول الموصل لم يعودوا جميعًا، وهناك من انضم لـ داعش.

وهنا تمثل تلك التحديات الأربعة، مشكلة معقدة بالنسبة للتحالف الدولي، الذي يزيد من تدريب وتجهيز القوات العراقية وتقديم المشورة لهم لمواجهة الإرهاب والقضاء على تنظيم داعش.
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