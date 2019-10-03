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وزير القوى العاملة: أكبر عقبة تواجه الوزارة تغيير نظرة الشباب للوظيفة الحكومية

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 07:17 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
أكد وزير القوى العاملة، أن تغيير نظرة الشباب تجاه الوظائف الحكومية، كان يمثل أكبر عقبة تواجه الوزارة، معقبًا: "كل اللي بييجي بيقول أنا عايز وظيفة حكومية".

وأضاف خلال حواره ببرنامج "حديث المساء"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، : "كنا لازم نتحاور مع أولادنا، إن الوظيفة الحكومية هتديلك مبلغ معين، الوظيفة في القطاع الخاص بتديلك 4 أضعافه، فأنت بتدور على إيه في الوظيفة الحكومية؟".

وأكمل: "كل واحد فينا بيدور على الوظيفة عشان يتكفل بحياته، فلما المبلغ يكون ليه قيمة معينة هيساعدك في ده، فأنت مركز ليه في الشغل الحكومي؟ يقولك أصل القطاع الخاص مفيهوش أمان وتأمينات".

وتابع: "بالعكس النهارده القطاع الخاص فيه التزام كبير جدًا في كل معطيات العمالة، التأمينات موجودة والتأمين الصحي موجود، الحاجات دي لازم الشباب يعرفها، فدي كانت أكبر مشكلة بتواجهنا".
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