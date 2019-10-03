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مرأة

أسباب غير متوقعة لـ لجوء السيدات لتجميد البويضات

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 08:39 م
تجميد البويضات
تجميد البويضات
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ريهام قدري
صرح الدكتور محمد مختار استشارى علاج العقم والحقن المجهرى والأمراض النسائية أن عملية تجميد البويضات تختلف من السيدة المتزوجة عن غير المتزوجة، ففي حالة المتزوجات تتم العملية من خلال السونار المهبلي، ولكن غير المتزوجات تتم العملية وسحب البويضات من خلال المنظار في البطن حتى لا يؤثر على عذريتها.

وقال الدكتور محمد مختار إن الحالات الأشهر لتجميد البويضات هو إن كانت سيدة ستتلقى علاجا كيمياويًا أو أي علاج سيؤثر على عملية التبويض، ووضع اجتماعي يتمثل في التقدم في العمر حيث بلغت الـ35 ولم تتزوج بعد وهناك قلق لديها من عدم قدرتها على الإنجاب.

وأضاف الدكتور محمد مختار تبدأ عملية تجميد البويضات أولًا بتحفيز المبيض على إفراز البويضة وتتم العملية في بضع دقائق بهدف المحافظة على شكل البويضة، ثم تحفظ في درجة حرارة منخفضة 196 درجة تحت الصفر وتستخدم العديد من مضادات الصقيع الخلوية قبل أن توضع البويضة في سائل الآزوت.

وأكد الدكتور محمد مختار يمكن اللجوء لهذه العملية أيضا في حال المعاناة من أمراض المناعة الذاتية التي تتطلب استخدام أدوية تحوي مواد يمكن أن تسمم الغدد أو المعاناة من مشاكل خطيرة في بطانة الرحم ومن الأسباب الأخرى غياب حيوانات منوية للقاح خلال عملية زراعة طفل الأنبوب، فتجمد البويضات في انتظار حيوانات منوية كافية.
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