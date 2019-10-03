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وزير القوى العاملة: العامل المصرى يبدع إذا وجد مقومات تساعده

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 07:18 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
أكد وزير القوى العاملة، أن العامل المصري يبدع إذا وجد كل المقومات والاحتياجات التي تساعده، مردفا: "يجب أن يحاول أصحاب الأعمال تحديد هذه الاحتياجات الفنية والمعيشية".

وأضاف خلال حواره ببرنامج "حديث المساء"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "إذا عملنا كده، هنجد العامل المصري بيبذل كل الجهد وبيطلع كل اللي عنده، وأنا شفت العمالة المصرية في مصانع داخل الجمهورية، أداء غير عادي، وأنا براهن طول عمري على قدرة وكفاءة العامل المصري".

وإختتم وزير القوى العاملة: "مش عاوزين نظلم العامل المصري، لأن لو كان فيه عوامل معينة بتعاونه في العمل، تبقى موجودة، مقدرش أقوله احفر في الصخر، لأ لازم أساعده عشان أنهض بيه، ولازم يبقى فيه برامج تدريبية للعمالة كل فترة زمنية".
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