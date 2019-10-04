زلزال في أسعار اللحوم بـ قنا .. مبادرات الخير تخفض الأسعار إلى 60 جنيها للكيلو بالقرى .. الأهالي: ترسم البسمة على وجوه الأسر التي تعاني من الغلاء

-مبادرات الخير تزلزل عرش الجزارين في قنا

- تراوحت أسعارها ما بين 60 إلى 90 جنيها

- وضعت الكثير من الجزارين في حالة ارتباك

-مطالبة الجزارين بتخفيض أسعارها تماشيا مع أسعار المواشي





شهدت محافظة قنا إطلاق مبادرات شعبية للحد من ارتفاع أسعار اللحوم، بعدد من قرى قنا، بعد الانخفاض الملحوظ لأسعار المواشي في الفترة الأخيرة، ما ساهم بشكل كبير فى إحداث هزة كبيرة وما وصفها البعض بـ "زلزال" في أسعار اللحوم بالمحافظة، حيث تراوحت أسعارها ما بين 60 إلى 90 جنيها.



أسعار المبادرات هذه المرة انخفضت بالسعر إلى أكثر من ٣٠ جنيها مرة واحدة وهو ما وضع الكثير من الجزارين في حالة ارتباك وحيرة أمام هذه المبادرات التي يعتزم أصحابها الاستمرار والمواصلة لعودة أسعار اللحوم إلى طبيعتها.



الإجراءات الاقتصادية التي تم الإعلان عنها في الفترة الأخيرة للحد من ارتفاع الأسعار كان لها دور كبير في توسيع رقعة تطبيق المبادرة في مناطق كثيرة بمحافظة قنا، ومن المتوقع أن تفرض نفسها وأسعارها على كافة القرى والمراكز.



البداية هذه المرة كانت من قرية كوم الضبع "صاحبة أكبر وأشهر عدد من المبادرات"، حيث تكاتف عدد من الشباب بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة وتم شراء عجول وذبحها تحت إشراف صحي وبيعها بسعر ٧٠ جنيها للكيلو ويعتزم أصحاب المبادرة خفضها لأكثر من ذلك.



لم يقتصر الأمر على قرية أو منطقة واحدة، بل امتد لعدد كبير من القرى بمحافظة قنا، ففى مدينتى نقادة ودشنا وقرية أبو عمورى بنجع حمادى، وصل كيلو اللحوم إلى 80 جنيهًا، ولدى بعض الجزارين بمدينة قفط إلى 85 جنيها، فيما بادر عدد من الشباب فى قرية المحروسة إلى خفض سعر كيلو العجالي إلى 60 جنيها و50 جنيها للجملى.



المبادرات التى تم إطلاقها من جنوب المحافظة لشمالها، لاقت ترحيبًا كبيرًا من أبناء قنا، مطالبين كافة الجزارين بتخفيض أسعارها، بما يتناسب مع أسعار المواشي التي انخفضت بشكل كبير فى الفترة الأخيرة ورحمة بظروف الأسر البسيطة التى تظل لشهور طويلة بدون وجبة لحوم.



قال أحمد عبدالباسط "مدرس"، أتمنى أن تساند الأجهزة الحكومية هذه المبادرات بتيسير عملية الذبح وتوفير المنافذ اللازمة لتوزيع اللحوم، ضمانًا لاستمرار هذه المبادرات الرائعة التى تساهم فى رسم البسمة على وجوه الكثير من الأسر التى تعانى من نار الأسعار.



وأضاف عادل عزام "مزارع" أنه أمر طبيعى أن تنخفض أسعار اللحوم إلى هذه الأرقام بعد انخفاض أسعار المواشي لأرقام متدنية وهو ما يستدعي أن يلتزم جميع الجزارين فى كافة المناطق بخفض أسعار اللحوم تماشيًا مع الأسعار الحالية للمواشى، مطالبًا المواطنين بمقاطعة الجزارين الجشعين وعدم الشراء منهم حتى تصاب بضاعتهم بالركود.



وأوضح عبدالرحيم مصطفى "جزار" بأنه خفض سعر كيلو اللحوم إلى 80 جنيها مساهمة منه فى تخفيف عبء الأسعار على المواطنين، خاصة بعد انخفاض سعر المواشي نتيجة حالة الركود في الأسواق، وهو ما يتيح له هامش ربح بسيط، مطالبًا الأجهزة المعنية بالسيطرة على أسعار بقية السلع و المنتجات حتى يشعر كل المواطنين بتغيير حقيقى.