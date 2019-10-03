فوجئت باستحسان الجماهير.. شاهيناز تروي أول تجربة فنية لها على المسرح

قالت المطربة "شاهيناز"، إنها تلقت العديد من العروض للمشاركة في أعمال فنية، لتتجه خلالها للمشاركة في عمل مسرحي في الإسكندرية مع "حسام صلاح الدين" و "محمد الصواف".



وأضافت، "شاهيناز" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "أحمد مجدي" في برنامج "فنجان قهوة" المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، أنها فوجئت بـ أستحسان الجمهور حينها أدائها التمثيلي، ورغم وجود مخاوف لديها من المشاركة في أعمال فنية تقلل من رصيدها لدى الجمهور.



وتابعت أن الفنانة الراحلة "هدى سلطان" هي أبرز من جمع بين الغناء والتمثيل، حيث تمتاز مسيرتها الفنية بالعديد من الأعمال المشتركة الرائعة.