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رياضة

رسميا.. تأجيل مباراة بريشيا وساسولو بالدوري الإيطالي بعد وفاة مالك النادي

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 07:23 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أعلن الإتحاد الإيطالي عن تأجيل مباراة بريشيا وساسولو في افتتاح الجولة السابعة من الدوري الإيطالي إلى 18 ديسمبر بسبب وفاة مالك ورئيس ساسولو.

وتوفي جورجيو سكونيزي مالك نادي ساسولو أمس الأربعاء عن عمر يناهز الـ 76 عاما بعد صراع مع المرض، كما سيتم الوقوف دقيقة حدادا قبل جميع مباريات الجولة.

ويحتل ساسولو المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط الموسم الحالي ويتساوى معه بريشيا بنفس الرصيد في المركز الخامس عشر.
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