مخاطر بالجملة.. ميدو يثير الجدل قبل مواجهة الزمالك والمقاصة

فجر أحمد حسام ميدو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة العديد من المفاجآت القوية فى تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك بعد قليل بملعب السلام فى إطار لقاءات الجولة الثانية من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2019 /2020.



وقرر ميدو استبعاد العديد من نجوم الفريق من التشكيل الأساسى للفريق وعلى رأسهم ميدو جابر نجم الأهلى السابق ومحمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق والذى يتم الاعتماد عليه بشكل كبير فى قيادة المقاصة منذ انتقاله إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية .



وفضل ميدو إعادة هانى سعيد إلى تشكيل المقاصة الأساسى فى مواجهة اليوم رغم ابتعاده بشكل كامل عن تشكيل الفريق منذ تولى ميدو تدريب الفريق ، ولجأ ميدو أيضا إلى الاعتماد على اللاعب الشاب عبدالله مجدى فى مركز الجناح الهجوىم على حساب عدد من اللاعبين المخضرمين مثل ميدو جابر فى مخاطرة فنية أيضا من قبل مدرب المقاصة.



وكان ميدو استبعد كلا من أحمد عادل عبدالمنعم حارس المقاصة من المباراة ، وكذلك الحال بالنسبة للنيجيرى أودو موسيس المنضم حديثا للفريق في الصيف .



وجاء تشكيل المقاصة فى مواجهة الزمالك بعد قليل على النحو التالي:



حراسة المرمى: محمود حمدى



الدفاع: محمد دسوقي – أحمد عبد العزيز مودى – عاصم سعيد– حسنى فتحى .



الوسط: صلاح ريكو – خالد أوتشو - هاني سعيد – عبد الله مجدى – باولن فوافي.



الهجوم: عمرو مرعى .



وتواجد على دكة البدلاء: محمد كوكو حارس مرمى – أحمد محسن – مصطفى شبيطة – أحمد ياسين – ميدو جابر – صلاح أمين – محمد إبراهيم.







