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شاهد.. عودة رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري بنجاح إلى الأرض

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 07:25 م
عودة رائد الفضاء
عودة رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري
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حمزة شعيب
هبط رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري بنجاح على سطح الأرض، اليوم الخميس، قادمًا من محطة الفضاء الدولية بصحبة الرائد الأمريكي نيك هيغ والرائد الروسي أليكسيي أوفتشينن، وذلك وفقا لما عرضته فضائية "يورنيوز".

وتمت عملية إنزال الرواد الثلاثة في كازاخستان بعد قضاء المنصوري ثمانية أيام على متن المحطة ليصبح بذلك أول رائد إماراتي يصعد إلى الفضاء الخارجي.

وأكمل كل من هيج وأوفتشينن مهمة سبقت صعود المنصوري وامتدت لمدة 203 أيام قاموا فيها بالدوران حول الكرة الأرضية 3248 مرة.
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