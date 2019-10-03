محافظ القاهرة يشهد احتفال السفارة الألمانية بالعيد القومي .. ويؤكد: مرحلة جديدة من الشراكة لمزيد من الإنجازات.. وعمدة شتوتجارت: حريصون على التعاون مع مصر في جميع المجالات

اللواء خالد عبد العال:
الفترة الماضية شهدت كثيرا من الإنجازات على صعيد تعزيز التعاون
مسيرة تعاون مزدهر في ضوء المرحلة الحالية لبناء مصر الحديثة
عمدة شتوتجارت:
شهد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، حفل السفارة الألمانية بالقاهرة، بمناسبة العيد القومي لجمهورية ألمانيا الاتحادية، والذي يواكب مرور 30 عامًا على اتحاد ألمانيا الشرقية وألمانيا الاتحادية وهدم سور برلين الفاصل بينهما، وكذلك على مرور أربعين عامًا على توقيع اتفاقية التوأمة بين مدينة القاهرة ومدينتي فرانكفورت وشتوتجارت، والتي تعكس مدى عمق العلاقات بين البلدين على جميع المستويات الرسمية والمحلية والشعبية.
وأكد المحافظ في كلمته بأن الفترة الماضية شهدت كثيرا من الإنجازات على صعيد تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين الجانب المصري ممثلًا في محافظة القاهرة والجانب الألماني ممثلًا في مدينتي شتوتجارت وفرانكفورت.
وتابع المحافظ:" نحن نتطلع معًا إلى بدء مرحلة جديدة من التعاون نستكمل فيها مزيد من الإنجازات ونواصل مسيرة التعاون الثنائي المزدهر في ضوء المرحلة الحالية لبناء مصر الحديثة والتي بدأت في إنشاء العديد من المشروعات القومية العملاقة بإنشاء العديد من المدن العمرانية الجديدة وعاصمة إدارية جديدة لمصر تدار بأحدث أساليب التكنولوجيا بما يساير التطورات العلمية العالمية، فضلًا عن إنشاء العديد من الطرق وشبكات مترو الأنفاق، وخلق العديد من المشروعات التي تزيد فرص الاستثمار المحلي والعالمي مع الاهتمام بالمحورين الأساسيين في بناء الإنسان المصري (الصحة والتعليم)".
وتقدم المحافظ بالشكر للجانب الألماني على إقامة العديد من الفعاليات مؤخرًا لتعريف مواطني فرانكفورت وشتوتجارت بالثقافة المصرية ونشر صور معالم القاهرة في المناطق والمواصلات العامة في إطار الذكرى الأربعين لتوقيع اتفاقية الصداقة مع القاهرة.
ورحب المحافظ بالدكتور مارتن شايرر نائب عمدة مدينة شتوتجارت لشئون الأمن العام والرياضة ود . لوتس ريتيج مستشار مجلس مدينة فرانكفورت بحضور السفير سيريل نون سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة واللذين أكدا على سعادتهما بالتواجد بالقاهرة وتأثرهم بالحفاوة التي يتم استقبالهم بها في أي مكان بالقاهرة واهتمامهم بتعزيز العلاقات مع مدينة القاهرة ومساهماتهم بتقديم الدعم الفني والتجارب والخبرات الألمانية في جميع المجالات وخاصة في مجال التعليم والتعليم المزدوج وتبادل الطلاب.
وأكد نائب عمدة مدينة شتوتجارت بأن لدى كل منا ما يميزه عن الآخر ونحن نستخدم ما يميزنا لصالح الجميع، ونحرص على مشاركة الجانب المصري في جميع المجالات منذ عام 1979، وأعرب عن سعادته بزيارة جناح شتوتجارت بالحديقة الدولية بمدينة نصر وأعلن عن التزامه بتدعيم الحديقة وإظهارها في أحسن صورة.
الفترة الماضية شهدت كثيرا من الإنجازات على صعيد تعزيز التعاون
مسيرة تعاون مزدهر في ضوء المرحلة الحالية لبناء مصر الحديثة
عمدة شتوتجارت:
لدى كل منا ما يميزه ونستخدم ما يميزنا لصالح الجميع
شهد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، حفل السفارة الألمانية بالقاهرة، بمناسبة العيد القومي لجمهورية ألمانيا الاتحادية، والذي يواكب مرور 30 عامًا على اتحاد ألمانيا الشرقية وألمانيا الاتحادية وهدم سور برلين الفاصل بينهما، وكذلك على مرور أربعين عامًا على توقيع اتفاقية التوأمة بين مدينة القاهرة ومدينتي فرانكفورت وشتوتجارت، والتي تعكس مدى عمق العلاقات بين البلدين على جميع المستويات الرسمية والمحلية والشعبية.
وأكد المحافظ في كلمته بأن الفترة الماضية شهدت كثيرا من الإنجازات على صعيد تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين الجانب المصري ممثلًا في محافظة القاهرة والجانب الألماني ممثلًا في مدينتي شتوتجارت وفرانكفورت.
وتابع المحافظ:" نحن نتطلع معًا إلى بدء مرحلة جديدة من التعاون نستكمل فيها مزيد من الإنجازات ونواصل مسيرة التعاون الثنائي المزدهر في ضوء المرحلة الحالية لبناء مصر الحديثة والتي بدأت في إنشاء العديد من المشروعات القومية العملاقة بإنشاء العديد من المدن العمرانية الجديدة وعاصمة إدارية جديدة لمصر تدار بأحدث أساليب التكنولوجيا بما يساير التطورات العلمية العالمية، فضلًا عن إنشاء العديد من الطرق وشبكات مترو الأنفاق، وخلق العديد من المشروعات التي تزيد فرص الاستثمار المحلي والعالمي مع الاهتمام بالمحورين الأساسيين في بناء الإنسان المصري (الصحة والتعليم)".
وتقدم المحافظ بالشكر للجانب الألماني على إقامة العديد من الفعاليات مؤخرًا لتعريف مواطني فرانكفورت وشتوتجارت بالثقافة المصرية ونشر صور معالم القاهرة في المناطق والمواصلات العامة في إطار الذكرى الأربعين لتوقيع اتفاقية الصداقة مع القاهرة.
ورحب المحافظ بالدكتور مارتن شايرر نائب عمدة مدينة شتوتجارت لشئون الأمن العام والرياضة ود . لوتس ريتيج مستشار مجلس مدينة فرانكفورت بحضور السفير سيريل نون سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة واللذين أكدا على سعادتهما بالتواجد بالقاهرة وتأثرهم بالحفاوة التي يتم استقبالهم بها في أي مكان بالقاهرة واهتمامهم بتعزيز العلاقات مع مدينة القاهرة ومساهماتهم بتقديم الدعم الفني والتجارب والخبرات الألمانية في جميع المجالات وخاصة في مجال التعليم والتعليم المزدوج وتبادل الطلاب.
وأكد نائب عمدة مدينة شتوتجارت بأن لدى كل منا ما يميزه عن الآخر ونحن نستخدم ما يميزنا لصالح الجميع، ونحرص على مشاركة الجانب المصري في جميع المجالات منذ عام 1979، وأعرب عن سعادته بزيارة جناح شتوتجارت بالحديقة الدولية بمدينة نصر وأعلن عن التزامه بتدعيم الحديقة وإظهارها في أحسن صورة.