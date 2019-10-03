محافظ القاهرة يشهد احتفال السفارة الألمانية بالعيد القومي .. ويؤكد: مرحلة جديدة من الشراكة لمزيد من الإنجازات.. وعمدة شتوتجارت: حريصون على التعاون مع مصر في جميع المجالات

اللواء خالد عبد العال:

الفترة الماضية شهدت كثيرا من الإنجازات على صعيد تعزيز التعاون

مسيرة تعاون مزدهر في ضوء المرحلة الحالية لبناء مصر الحديثة

عمدة شتوتجارت:

لدى كل منا ما يميزه ونستخدم ما يميزنا لصالح الجميع