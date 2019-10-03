إدارة الموهوبين والتعليم الذكي تكتشف المواهب بمدارس جميعة المحافظة على القرآن الكريم



وتابعت مسئولة الادارة العامه للموهوبين، عرض خطط قسم الموهوبين بالوزارة و التنبيه على ضرورة الالتزام بما ورد في النشره التوجيهيه والمشاركه الدائمه في مسابقات الوزاره للموهوبين.



وأوضحت أن الوزارة تدعم الموهوبين وتقدم لهم سبل الرعايه لتخريج نشئ متميز قادر على الإبداع.

زار وفد من الإدارة العامة للموهوبين والتعلم الذكي بوزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، مدرسة عمر بن الخطاب الإسلامية التابعة لجمعية المحافظة على القرأن الكريم، لحضور ورشة العمل المجمعه لموهوبي المدارس التابعة للجمعية.ضم الوفد ليلى قشقوش، من الإدارة العامة للموهوبين و التعلم الذكي بوزارة التربية و التعليم، و محمد طلعت مدير إدارة الموهوبين بالدقهليه، وصابر حسن، مسئول التعلم الذكي بالدقهلية وكان فى استقبالهم امتياز برهام، مدير إدارة الموهوبين بجمعية المحافظة على القرآن الكريم، ومشرفي موهوبين مدارس المحمديه و السيدة خديجه وعمر بن الخطاب الإسلامية.وحرص الحاضرون بالورشة على الاستماع ب المواهب الفنية والثقافية لطلاب المدارس الإسلاميه التابعة للجمعية ,.وعزفت الطالبة جومانه ياسر بالصف الثاني الابتدائي مدرسة السيده خديجه والطالب يوسف عادل بالصف الثالث الاعدادي مدرسه المحمديه الاسلاميه، بعض الاغاني الوطنيه على الأورج و الجيتار فيما اشدت الطالبة ندى وليد بالصف الثاني الثانوي مدرسة السيدة خديجه بصوتها العذب بعض الأغاني الوطنية .وألقى الطلاب مريم السيد حامد بالصف الخامس و بسملة محمود بالصف الثالث الإعدادي مدرسة المحمدية الإسلامية وحنين انس و ريتاج سامح مدرسة الزهراء الأبيات الشعريه في حب الوطن والأم ، حيث سردت ريتاج بأناملها قصيدة شعريه عن محافظة الدقهليه، وقدمت الطالبات ريم محمود مدرسة ابو بكر الصديق وزينب محمد الغريب مدرسة السيدة خديجه، بعض الرسومات الفنية.من جهتها أعربت ليلى قشقوش، عن اعجابها بمواهب التلاميذ الفنيه، مشدده على ضرورة الاهتمام بهم و رعايتهم لبلوغهم أعلى المستويات.