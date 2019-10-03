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محافظات

في آخر لحظة .. مفاجأة تبهج مدير مركز أورام ميت غمر في حفل معاشه

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 08:28 م
الحفل الذى نظمته
الحفل الذى نظمته اسرة مركز علاج الاورام
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همت الحسينى
أعلن الدكتور محمد ضاحى رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة أنه تم التجديد للدكتور محمود العزب مدير مركز أورام ميت غمر لمدة عام .

جاء ذلك خلال الحفل الذى نظمته اسرة مركز علاج الاورام بميت غمر بمحافظة الدقهلية التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة بمناسبة بلوغ الدكتور محمود العزب مدير المركز السن القانونية للمعاش بحضور الدكتور محمد ضاحى رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة والدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية والمهندس عبد الرحمن الشهاوى سكرتير عام محافظة البحيرة السابق وعدد من القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية وأعضاء مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الخيرية.

فيما تحول حفل المعاش الى احتفالية عقب إعلان قرار التجديد وانطلقت الزغاريد فى كل اركان مكان الاحتفال الذي أقيم بساحة المركز.

وأكد الدكتور محمد ضاحى ان الامانة لا تنسى أبناءها المتميزين والمجتهدين ولا تضحى بأى منهم. مضيفا ان الدكتور محمود العزب له دور كبير فى تطوير المركز منذ إنشائه  حتى اليوم متمنيا له مزيدا من التوفيق خلال الفترة القادمة والانتهاء سريعا من الصرح الطبي الذي بدأ العمل فى إنشائه وهو مستشفى سرطان الاطفال .

وأضاف ان المركز يعد أحد أكبر المراكز الكبرى المتخصصة لعلاج الأورام بالدلتا والذى شهد عدة عمليات تطوير في إطار التعاون بين المجتمع المدنى متمثلا في لجنة زكاة مسجد النور المحمدى ورجال الأعمال من جهه وأمانة المراكز الطبية المتخصصة ووزارة الصحة من جهه أخرى .

ومن جانبه اكد الدكتور محمود العزب ان المركز جرى افتتاحه عام 2010 ويقع على مساحة 1267 مترا ويضم 6 ادوار ويقدم خدمة صحيه وفندقيه مميزة ورعاية مركزة على مدى 24 ساعه يوميا لمواطنى محافظات الدقهلية والشرقيه والقليوبيه والمنوفيه والغربيه وغيرها من المحافظات الاخرى .

وأشار إلى ان المركز مزود بأحدث الأجهزة التى تساعد في خدمة  المرضى والاكتشاف المبكر للأورام حيث تم تزويده بأحدث أجهزة للتشخيص  المبكر عن أورام الثدى "جهاز الماموجرام الرقمى"  وتلقى المركز دعما من وزارة الصحه وأمانة المراكز الطبيه المتخصصة 100 مليون جنيه تجهيزات طبيه خلال الـ 5 سنوات الماضية من خلال تزويد المركز بجهاز المسح الذرى وأشعة مقطعيه حديث وجهاز رنين مغناطيسي حديث 1.5 تسلا وجهاز ماموجرام رقمى كما يستعد المركز لافتتاح مشروع ميكنة الملف الطبى والتحول الرقمى لمرضى الأورام وهو أحد المشاريع المهمة التى تتم بالتنسيق بين وزارة الصحه ووزارة التخطيط.

وأضاف ان الأعمال الانشائية لوحدة علاج سرطان الأطفال والذى يقام على مساحة 400 متر ويتكون من 8 طوابق وتم العمل به منذ عام وتم الانتهاء من الأعمال الانشائيه ومن المقرر الانتهاء من تجهيزه وفرشه خلال عام حيث سيضم 40 سريرا وعيادات خارجية وعلاج كيماوى خارجي ومعامل فرعية و24 سريرا للاقامة الداخلية وعناية مركزه وعمليات وتقام بواسطة المجتمع المدنى عن طريق عائلة المرحوم الحاج فتحى الزنون بقيمة ماليه نحو 70 مليون جنيه.

وأشار الى ان مبنى علاج سرطان الأطفال تم اخذ القرار بإقامته عقب عمل مسح شامل للمنطقة والتى تبين انها تفتقر لوجود مراكز تهتم بعلاج سرطان الأطفال. مشيرا إلى انه سيكون أحد المنشآت الطبية التابعه لمركز اورام ميت غمر.
في آخر لحظة .. مفاجأة تبهج مدير مركز أورام ميت غمر في حفل معاشه
في آخر لحظة .. مفاجأة تبهج مدير مركز أورام ميت غمر في حفل معاشه
في آخر لحظة .. مفاجأة تبهج مدير مركز أورام ميت غمر في حفل معاشه
في آخر لحظة .. مفاجأة تبهج مدير مركز أورام ميت غمر في حفل معاشه
في آخر لحظة .. مفاجأة تبهج مدير مركز أورام ميت غمر في حفل معاشه
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