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بروسومات ديزني.. غادة عبد الرازق بإطلالة جريئة عبر انستجرام

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 08:23 م
غادة عبد الرزاق
غادة عبد الرزاق
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ريهام قدري
نشرت الفنانة غادة عبد الرازق على صفحتها الشخصية بموقع للتواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات الانسجرام صورة لها جديدة.

وظهرت غادة بتوب جراي مكشوف الصدر وعليه احدي رسومات ديزني ونسقت تسريحة شعر معتاده منممزق ذيل الجصان .

والتقطت الصورة بأحد المطاعم ولم تنظر إلى الكاميرا حيث ظهرت بجانبها، ونسقت غادة اكسسوراتها باللون السيلفر.
غادة عبد الرازق غادة عبد الرازق
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