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محافظات

تفاصيل العطل المفاجئ بالطائرة البولندية قبل هبوطها بسلام بمطار الغردقة

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 09:02 م
مطار الغردقة
مطار الغردقة
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إبراهيم جادالله
رفعت إدارة مطار الغردقة الدولى من درجة الطوارئ للقصوى وذلك بعد عطل مفاجئ بطائرة قادمة من وارسو- بولندا وعلى متنها 184 راكبا  مساء اليوم الخميس.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وإعلان الطوارئ، ولم تقع أي إصابات بين الركاب وتمت السيطرة على الموقف.

وأكدت مصادر ملاحية بالمطار انه حدث عطل فى الدائرة الكهربائية stabilizer في الطائرة مما ادي إلى التحكم بالطائرة يدويا من قبل الكابتن وهبطت الطائرة بسلام، وأن الطائرة من طراز b738، وأن رقم الرحلهENT 7149/8.

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